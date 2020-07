Matamoros, Tamaulipas, 12 de Julio de 2020 .- Con la finalidad de disminuir los índices de contagio de COVID-19 en Matamoros y Brownsville, el alcalde de Mario Alberto López Hernández y el Mayor Trey Mendez buscarán acuerdos para que en la vecina ciudad de Texas también se instale un filtro sanitario que restrinja la movilidad

de personas hacia el lado mexicano, a menos que sea una situación esencial.

El Presidente Municipal explicó que en una videoconferencia sostenida con el Mayor de

Brownsville, Texas dialogaron sobre la posibilidad de realizar una reunión en donde participen

los integrantes del Comité de Enlace del Gobierno de Tamaulipas y el Juez del Condado,

Eddie Treviño para establecer acuerdos que permitan a las dos ciudades salir adelante, con

respecto a la crítica situación que están viviendo.

López Hernández destacó la importancia de restringir la movilidad no esencial de residentes y

ciudadanos americanos que todos los días buscan cruzar a Matamoros para asuntos

considerados que no lo son.

Ellos, agregó, las autoridades de Brownsville estarían dispuestos a instalar un filtro sanitario en

el lado americano, lo que permitiría que a todas aquellas personas que busquen cruzar a

Matamoros sin un asunto esencial serían retornadas ahí mismo, es decir, antes de que lleguen

a la caseta de pago.

El Alcalde explicó que la misma situación se aplicaría en Matamoros, para todas aquellas

personas que argumentan cruzar a la vecina ciudad sin actividad esencial a realizar.

Hay personas añadió, que dicen que van a las escuelas a arreglar situaciones de sus hijos,

cuando en estos momentos todas las actividades o situaciones escolares son atendidas

mediante el uso de la tecnología.

Eso de que digan que van a escuelas cuando no lo es, no debe permitirse porque estos no son

momentos para jactarse de que pueden cruzar a Brownsville, poniendo en riesgo de que les

retiren la visa y sobre todo poniendo en riesgo su salud y la de su familia, añadió.

López Hernández dijo que los gobiernos de las dos ciudades están de acuerdo en restringir la

movilidad, esto porque los índices de contagio continúan incrementando a tal grado que

prácticamente los hospitales están a punto del colapso.