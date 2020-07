La acumulación de casos de corrupción atribuida a ex gobernadores y ex funcionarios del PRI, pondrá muy cuesta arriba las campañas de sus candidatos a gobernadores, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales en 2021, pues la “aprehensión” en Miami, Florida, del ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, vinculado al saqueo de recursos públicos para financiar campañas, desnudará a quienes encabezaron gobiernos tricolores durante décadas.

Así, el caso del ex director de PEMEX EMILIO LOZOYA AUSTIN, y las indagatorias que se siguen sobre el escandaloso uso de facturas falsas por 2 mil millones de pesos en el gobierno de EGIDIO TORRE, dejarán sin discurso en Tamaulipas a los aspirantes priistas a las 43 alcaldías, las 36 diputaciones locales y las 9 federales, pues si antes era difícil encontrar “gallos” para esos cargos de elección popular, ahora esa tarea le resultará poco menos que imposible al dirigente estatal EDGAR MELHEM.

En efecto: si EDGAR asumió por integridad política y ética partidista el reto sacar adelante al PRI, la realidad es que recibió la dirigencia estatal en bancarrota, pues a pesar de que durante décadas el partido ‘engendró’ muchos millonarios, ninguno –por no decir ‘pocos’– han sacado la cartera para refaccionar al órgano que les permitió asegurar su futuro económico y el de su parentela.

Bajo este escenario y aunque EDGAR se aplique al 100 a su partido: ¿con qué cara van sus candidatos a solicitar el voto ciudadano, si arrastran tras de sí el saqueo provocado a la hacienda pública por la pandilla egidista?

Las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera nos hablan de egresos escandalosos por facturas apócrifas, pero, ¿y la asignación sospechosa de elevadísimos contrato de obra pública a los amigos y compadres de EGIDIO TORRE?

Todo eso, más la larguísima lista de involucrados en el affaire del ex gobernador de Chihuahua, encabezada por el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO –y en cuyas indagatorias se presume el nombre de EGIDIO–, ‘salpicará’ de lodo a los candidatos el 2021, de modo que el partido fundado por PLUTARCO ELÍAS CALLES el 4 de marzo del 1929, va en picada libre… otra vez, directo al sótano de la política nacional.

MORENA, ¿LA OPCIÓN?

… Y Morena se coloca a la cabeza de los favoritos, pues como partido en el gobierno le tocará profundizar las indagatorias contra CÉSAR DUARTE, EMILIO LOZOYA y EGIDIO TORRE, para sacar ‘raja’ de cada uno de ellos y así garantizar otra vez mayoría en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Por cierto, una vez que DONALD TRUMP y LÓPEZ OBRADOR quedaron “como amigos” tras la visita a Washington, seguramente el presidente vecino “le echará la mano” al nuestro cuando requiera alguna investigación especial para capturar mexicanos prófugos escondidos en su territorio, o bien, cuando México requiera servicios de inteligencia especializados para combatir al narco, léase Cartel de Jalisco Nueva Generación.

… [Eso, si TRUMP gana en noviembre su reelección], pues si resulta lo contrario ¡hasta el carnal MARCELO ‘bailará’ en México con sus aspiraciones presidenciales!, en cuyo caso RICARDO MONREAL, quien ya alzó la mano desde el Senado, quedaría en posición de “tirador”.

CONGRESO HONRA A VÍCTIMAS

En el marco de los trabajos legislativos de esta semana, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, a solicitud del Diputado GERARDO PEÑA FLORES, otorgaron un minuto de silencio por las personas fallecidas a consecuencia del COVID-19.

El presidente de este órgano legislativo, PEÑA FLORES, manifestó que es justo recordar y honrar a las víctimas que ha dejado la pandemia en México y principalmente en el Estado de Tamaulipas.

“Nuestro más sentido pésame a familiares de las y los fallecidos durante esta pandemia, en lo particular, desde luego, a las de aquí de nuestro Estado tamaulipeco”, destacó el legislador.

Resaltó que es terrible la situación de contingencia sanitaria que se vive, pues a la fecha, muchas personas han perdido familiares, amistades o compañeras y compañeros de trabajo a quienes siempre se les recordará con aprecio y gratitud.

PAN, EL ‘GANÓN’

Y fíjese usted qué paradójico: pese a que el panista JAVIER CORRAL fue quien inició a perseguir la liebre, fue LÓPEZ OBRADOR quien la alcanzó, así que la ‘raja’ política de la investigación contra DUARTE beneficiará directamente el 2021 a los candidatos de Morena.

¡Claro!, porque TRUMP capturó a DUARTE en Miami y lo entregó en charola de plata al gobierno de AMLO, para que aquí lo ‘cocinen’ a fuego lento y lo sirvan en pequeñas porciones a la Opinión Pública, de modo que las indagatorias contra DUARTE; las del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA, y el proceso contra la pandilla de EGIDIO en Tamaulipas, sean el motor que movilice la conciencia ciudadana para votar por Morena el 2021.

Y si las pesquisas conducen hacia PEÑA NIETO…¡chuza!

De este modo, Morena garantiza desde ahora su nueva mayoría en la LXV legislatura y le ahorra dolores de cabeza al Presidente durante el resto de su gobierno.

… Y da un paso más hacia su permanencia en la Presidencia de la república.

[Pero en rigor, Acción Nacional debería ser el beneficiario directo de la aprehensión y enjuiciamiento de JAVIER DUARTE].

Lo dicho: unos corretean la liebre, y otros la alcanzan.

SU RESTO, POR TRUMP

Las intervenciones discursivas del Presidente LÓPEZ OBRADOR durante su estancia en Washington, no dejan duda de su apuesta por DONALDO TRUMP.

El mensaje del Presidente mexicano pronunciado en la Casa Blanca, salpicado de citas históricas con guiños para los republicanos, intentó convertirse en “línea” para la comunidad latina, pero particularmente para los 30 millones de mexicoamericanos que decidirán en las urnas la orientación de su voto en la elección presidencial, pues los abundantes elogios de AMLO hacia su homólogo norteamericano, no llevaban otra intención que abonar a su campaña.

Naturalmente que el aspirante demócrata JOE BIDEN, quien supera a TRUMP en las encuestas rumbo a la elección, recordó que su adversario presidencial “lanzó su campaña en 2016 llamando violadores a los mexicanos”, y lo acusó de “haber esparcido el racismo contra nuestra comunidad latina”.

Sin embargo, BIDEN tuvo la precaución de no aludir la alianza factual AMLO-TRUMP en la carrera presidencial de su país, sino que flexibilizó su posicionamiento y lejos de lanzarse contra la intromisión de México en la política de Estados Unidos, mostró prudencia y visión de futuro:

“Necesitamos trabajar en asociación con México. Necesitamos restablecer la dignidad y humanidad de nuestro sistema migratorio. Eso es lo que haré como presidente”, respondió ante la elusión del tema en la agenda de los Presidentes.

Pero, la Apuesta-Total de México por TRUMP, quedó casada.

Ahora, lo peor que le pudiera suceder a México después de un terremoto y una pandemia bajo el gobierno de LÓPEZ OBRADOR, es que “el gallo” del Presidente deje las plumas en el palenque, con lo cual hasta el carnal MARCELO saldría ‘bailando’.

En México, por cierto, la aprehensión en Miami del ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, el mismo día de la visita, pareció “un regalo” de TRUMP, en respuesta a los servicios de AMLO.