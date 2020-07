“Me voy hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable de mi parte”, dijo el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR cuando le preguntaron si se haría la prueba del COVID-19 para visitar a DONALD TRUMP.

La respuesta no fue la mejor, y es que así como es responsable para viajar al extranjero y demostrar que está sano para saludar a TRUMP debe serlo al hacer sus giras en territorio nacional y saludar a cualquier mexicano.

ANDRES MANUEL resultó negativo a la prueba de COVID-19 pero más negativa fue la impresión que causó con su declaración, prácticamente nos dice que con los mexicanos si puede ser irresponsable, andar abrazando y besando a la gente hasta sin cubrebocas y sin saber si esta contagiado o no.

Triste es que el Presidente no tenga sensibilidad con su gente y que aparte nos restregué en la cara que solo puede ser responsable con los extranjeros, cómo si los mexicanos no valiéramos nada, como si no pagáramos su sueldo y todos los privilegios que se dan él y su familia.

Cierto es que el encuentro es con el mandatario del país más poderoso y el que prácticamente nos tiene sometidos pero igual no se vale que para AMLO los mexicanos no seamos dignos de su respeto.

En ocasiones al escuchar a LOPEZ OBRADOR hacer declaraciones desafortunadas pienso que no lo hace por maldad, no creo, como dijera ENRIQUE PEÑA NIETO, que el Presidente se despierte todos los días pensando como fregar a los mexicanos pero la verdad es que por sensibilidad debe cuidar el no lastimar tanto al pueblo.

Nos guste o no es el Presidente y se quiere que tenga buenas relaciones con el mundo, que le vaya bien esperando también le vaya bien a México.

Igual le guste o no al Presidente su deber es ver por el bien común y no desairar o dejar ver que no le interesa tener respeto por los mexicanos, cierto es que es un pueblo noble y aguantador pero también se cansa y eso es lo que debe entender LOPEZ OBRADOR.

Pero bueno, con todo y el mal sabor de boca que deja a los mexicanos con sus palabras, el Presidente se fue a su primera gira internacional, también por primera vez se ajustó y respetó los protocolos utilizo cubre bocas y sana distancia. En el aeropuerto instalaron vallas metálicas para evitar que se le acercara la gente, que quien quisiera saludarlo lo hiciera de lejos.

¿Qué le cuesta hacer lo mismo en México y respetar la sana distancia, utilizar cubrebocas, ajustarse a los protocolos implementados para evitar ser estadística del COVID-19, respetando el espacio de la gente, cuidando de su salud y de quienes le rodean?, quién sabe si solo sea por polemizar pero su actuar deja mucho que desear.

En fin, la situación es que hoy el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR está de visita en el vecino país del norte para entrevistarse con su homólogo DONALD TRUMP, cierto es que siempre serán buenas las relaciones internacionales, el trato cordial que se tenga con los vecinos puede ser beneficiosos para el país y se respeta.

Claro que el Presidente de México estaba obligado a cumplir con los protocolos de salud razón por la que tenía que aplicarse la prueba COVID-19 para tener constancia de que no está enfermo, aunque visite al país con más contagios del mundo.

Y sí, tiene razón ANDRES MANUEL en que no debe ser irresponsable, pero igual debe hacerlo en México.

Salió negativo el Presidente a la prueba COVID-19 y pudo viajar a Estados Unidos, a pesar de todo, ojalá su viaje resulte positivo.