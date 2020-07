Cd. Victoria, Tamaulipas (20 de julio de 2020).- Los afluentes comprometidos para el pago de agua a los Estados Unidos son de los ríos San Diego, San Rodrigo, Salado, Escondido, Arroyo la Vacas y Conchos, por lo que es violatorio querer cubrir ese adeudo con lo que guardan los vasos lacustres de la Marte R. Gómez y El Cuchillo, localizadas en Tamaulipas y Nuevo León, respectivamente.

Pues declaraciones de funcionarios de la CILA tienen preocupados a los productores y alcaldes de la frontera tamaulipeca por querer tomar suministro de los citados afluentes porque no están comprometidos para ello.

Por lo que él acta 234 es violatoria del tratado puesto que este determina con precisión de cuales se debe cubrir esa deuda, dijo, Raúl Quiroga Alvarez, experto en la materia hidroagrícola, dejando en claro que la cuenca del San Juan, que expresamente lo dice el Tratado, son aguas 100 por ciento mexicanas, por lo tanto no comprometidas con Estados Unidos.

Recordó que la reunión en el rancho San Cristóbal, en 2002, de los expresidentes Bush y Fox, donde se comprometió el presidente mexicano a entregar en el río Bravo el volumen anualmente, en contra de lo establecido en el tratado, es casi un delito.

Desde mediados de los 70, detalló que la desaparecida Secretaría de Recursos Hidráulicos, determinó que de continuar otorgando títulos de concesión, no se cumpliría con el tratado.

No obstante lo anterior en 1995 se emitió Decreto de Facilidades Administrativas y a su amparo creció brutalmente la superficie de riego, sobretodo en la parte alta de la cuenca.

Y como resultado, indica, tienen una sobre concesión y sobrexplotacion de más de 700 Mm3 por lo que anualmente la Federación viola el Tratado para cumplir el compromiso con Estados Unidos, hasta ahora, solo en perjuicio de la disponibilidad de los Tamaulipecos.

Y por primera ocasión, destaco, la federación realmente tomará agua de Chihuahua para este propósito.

«Ahora debemos de vigilar los Tamaulipecos que en observación a lo establecido en el Tratado, por cada m3 que se entregue a Estados Unidos, entreguen 2 m3 de aguas mexicanas, concesionadas a los tamaulipecos.

Concluye que mientras no se restituya el equilibrio en la cuenca, se seguirá presentando el déficit de entrega de agua a Estados Unidos.”

“Para este propósito, se deberá depurar y ordenar la cuenca para que las extracciones de agua comprometidas por la conagua se sujeten a la recarga natural de la cuenca y acuíferos.”