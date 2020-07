Este columnista hará semanalmente un ejercicio de análisis de algunos de los

diversos actores políticos que para bien o para mal se encuentran inmersos en la

política Tamaulipeca, hablo del Gobernador, Presidentes Municipales, diputados

Locales, Federales, Senadores y funcionarios públicos.

Esto se hará a la luz de los fríos números estadísticos, sin subjetividad, analizando

su trabajo, su hoja de vida, ello los proyectará o de plano los colocará en su justo

medio, de tal suerte que el ciudadano tenga un parámetro de medición de quien es

quien, porque la publicidad a raudales engaña a cualquiera, un enano lo hace

gigante y a un gigante lo entierra.

Cuando se presenta a alguien se mencionan curriculums impresionantes, se

presumen títulos diversos de hasta doctorados que luego resultan patitos o son

doctorados honorarios con costos de $35,000 sin tener antes mínimo una maestría

o título profesional, usted puede adquirir un doctorado honorario sin ser

profesionista ¿lo sabía? Y después autoproclamarse pomposamente Doctor.

Esa es una labor que el Inquisidor adopta como un compromiso con los amables

lectores de este periódico, desnudar al hipócrita, al inepto, evitando que se siga

perpetuando mediante engaños a la ciudadanía, pero también ensalzar virtudes de

actores dentro y fuera de la palestra política que dignifican al ser humano y

merecen representarnos.

En el próximo septiembre nuestros Estado entrará nuevamente en el rejuego

electoral, los diversos partidos ya barajan nombres entre los que destacan para

Diputados federales, Diputados locales y presidentes municipales.

El detalle es que algunos diputados federales quieren brincar a Presidentes

municipales y viceversa, ¿lo merecen, son una buena opción ciudadana? No basta

ser diputado y ufanarse de ser el más productivo, el que más iniciativas presentó

Si fueron rechazadas por incongruentes o repetitivas y la que te aprobaron

defiende a la oligarquía o es para defender intereses extranjeros o para hacerle el

juego a su partido.

No basta gobernar un nivel de gobierno si tu equipo de trabajo es de

recomendados ineptos, soberbios que no tienen ni idea que la administración

pública es para servir a tus gobernados y piensan que los cargos políticos son

premios por apoyar campañas.

De qué sirve administrar volúmenes de recursos si los pierdes por la

incompetencia tuya y de los que te rodean, por haber impuesto personas sin perfil

en áreas de programación-presupuestación, donde no llevan el seguimiento del

ejercicio de las obras públicas y no siguen los programas operativos de obra y no

hay evaluaciones del ejercicio a fin de año.

Tamaulipas es un estado totalmente incongruente, se pierden 3,500 millones de

pesos por subejercicios y se quiere adquirir un empréstito de 4,600 millones

avalados por una camada de diputados lacayos del poder ejecutivo, diputados que

no representan al ciudadano y si al ejecutivo y al partidazo que los premio, sin

mérito alguno con la condicionante de levantar el dedo cada que se le solicite.

Hablando de cosas más agradables, éxito total ha sido hasta el día de hoy las

visitas del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a los Estados

conflictivos y sacudidos por la violencia irrefrenable como Guanajuato y

Jalisco.Estado donde gobiernan dos desadaptados en Guanajuato Diego Sinhue

Rodríguez Vallejo y en Jalisco el golpista aspirante prematuro a Presidente

Enrique Alfaro Ramírez.

Los dos no pudieron ocultar su pequeñez ante el presidente y se sometieron. No

es lo mismo vociferan a distancia y en manada como los coyotes a enfrentar al

Oso frente a frente. El miedo no anda en burro, aun falta el de Colima el más

apagado. Buen día