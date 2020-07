1.-De manera que la ciudadanía ya no sabe de quién cuidarse, y mire que hay quien le tiene más

miedo a la corporaciones policíacas que a otras organizaciones, y vaya que tienen razón.

En lo personal quiero decirle que estoy curado de espanto, y como dijo el Gobernador Francisco

García Cabeza de Vaca, ni me doblo, ni me vendo.

No son una, ni dos las quejas y denuncias que existen en la Comisión de Derechos Humanos, el

órgano de control interno e incluso en las fiscalías especiales en contra de la mal llamada policía

investigadora y dos damas “fuereñas” que se creen intocables y las dueñas de Tamaulipas, que

hacen de todo y creen espantar a todos, “al fin que no tienen compromiso con nadie”, dicen.

Lo que no saben es que a sus mismos jefes ya los tienen hasta la “coronilla”, veremos…

Por lo pronto le comentaré que:

2.-En medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y al dar inicio del segundo periodo de

receso en el Congreso local, se desahogaron importantes asuntos de la agenda legislativa como la

iniciativa por la que los diputados panistas solicitan a los Municipios de Tamaulipas, realizar lo que

les corresponde en la lucha contra el coronavirus que cada día cobra más vidas en México y en la

entidad.

Si bien, se trata solo de un exhorto, “o un grito en el desierto”, los legisladores locales intentan

presionar a los Ayuntamientos, principalmente al de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo

Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria, para que exijan entre sus habitantes acatar las

medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud en el Estado, Gloria Molina Gamboa,

como son: el uso de cubre bocas y el distanciamiento social.

“Esperamos que la ciudadanía haga conciencia, y si requieren salir de sus casas que sea por motivos

justificados, deben hacerlo además de forma responsable y cuidándose a sí mismos, a sus familias y

en general a todos, porque es parte de la tarea que nos compete en estos momentos.

Quien ha dado seguimiento al trabajo de esta 64 Legislatura, encabezada por Gerardo Peña,

recordará que han promovido un número considerable de propuestas encaminadas a enfrentar la

crisis económica y de salud que ha dejado el coronavirus, sin embargo, apenas y se ven reflejadas

en la vida diaria de las familias tamaulipecas, ya que el daño por la pandemia ha sido catastrófico,

con poco más de 579 defunciones y por lo menos 8 mil 738 pacientes positivos hasta el mediodía

de ayer, hay que subrayarlo.

En medio de esta crisis sanitaria también hay cosas buenas, en el inicio del receso

legislativo que será del 30 de junio hasta el 30 de noviembre del presente año, la Diputación

Permanente encabezada por Gerardo Peña Flores, se solidarizó con las madres y padres de familia,

planteando reformas a la Ley de Educación para que cuando exista contingencia sanitaria como la

de hoy, no se exija la compra y uso de uniformes escolares, así como de útiles; ojalá y resulte positiva

la propuesta y se libren de la compra de una lista interminable de material educativo, más ahora

que falta trabajo, dinero, y que los padres e hijos estarán encasa, ¿Como para que uniformes y útiles

escolares?, ¿ no cree?

3.- Para salir, mi agradecimiento y el de mi hermano Rubén Castillo, pupilo de Manuel Rocha (+), a

Don César Augusto Verástegui Ostos, no me equivoqué, simplemente confirmé lo que ya

personalmente le he dicho al Secretario General de Gobierno, un hombre de una sola pieza,

sencillo, de palabra y justo, además de un buen político, de esos que necesita Tamaulipas.

Le refrendo lo que ya le he dicho, y que él ya sabe de qué se trata, así de fácil, y ahora con más

razón que hasta mi hermano y la familia se una a la causa, simplemente, gracias señor Secretario,

Gracias, amigo.

Al procurador Irving Barrios Mujica, mi respeto, no lo conozco, pero sé que su orden fue

determinante y eso se agradece…ellos saben de qué hablo…

A mis editores, muchas gracias como siempre por su apoyo incondicional, lo demás, lo demás al

tiempo, al tiempo y de a como vengan, las tomamos…

