Raza híbrida, donde subsisten 3 mundos diversos que forman una amalgama o

champurrado de usos y costumbres, cada ciudad tiene lo suyo con un rasgo de

identidad y diferencia, Nuevo Laredo no es lo mismo que la frontera chica, Reynosa

o Matamoros, por ello el fronterizo es considerado por el centro como arrogante,

lejano e independiente.

El residente fronterizo podría catalogarse de 3 maneras; a).- Los nativos de élite

que por lo general son nucleares, se agrupan, son herméticos dentro de la sociedad,

la mayoría son bilingües y mantienen alto grado de contacto al otro lado de la línea

internacional, emparentados con Texanos, manejan la política, son Aduanales,

transportistas o empresarios.

b).-Los nativos de clase media, profesionistas de igual manera que los anteriores,

son nucleares y miran con recelo a todo lo que no sea del lugar, son los que ocupan

los cargo públicos y se los rotan unos a otros como herencia, excluyendo a los

foráneos, sin embargo no dejan de ser empleados o representantes de los intereses

de los primeros.

b). – Los periféricos, monolingües y/o mono culturales, generalmente los venidos del

interior del país o centroamericanos que no pudieron pasar, su nexo con el exterior

es nulo o inexistente, viven y mueren en la frontera en un mundo aparte como en

cualquier región del país, abandonados, por ello encontramos panteones con

millares de fosas comunes.

Algunos mantienen contacto con el interior del país, generalmente con sus lugares

de origen, políticamente son utilizados para obtener votación, sin embargo

culturalmente poco a poco han penetrado las costumbres de la región, encontramos

que representan el 55% de la población.

Hay grupos gigantescos como los veracruzanos entre otros, que invadieron con sus

costumbres alimenticias, los encontramos en las afueras de las fábricas, de las

instituciones de gobierno, tianguis y por las noches vendiendo en propagandas

ambulantes en las colonias y multifamiliares.

Sin embargo la cultura anglosajona ha hecho estragos a los tres grupos, en la

identidad de éstos al grado tal que celebran los días festivos gringos como propios;

el día de de acción de gracias, el cuarto jueves de noviembre el llamado

«Thanksgiving” y un día después continúa con el «Black Friday», en que negocios

ofrecen promociones sin pago de impuestos.

Pero debido al alto impacto de comercialización, los residentes fronterizos también

se sienten parte de esa tradición y celebran, sin saber que o a quien, pero celebran,

lo mismo pasa con la noche de brujas, el día de la coneja y otras tradiciones, en

esencia, el fronterizo no es comprendido en México y no cabe en los Estados Unidos

a menos que lleve dinero.

La otra problemática latente es el inmigrante por su movilidad social, que no deja de

ser una presión para el residente, domicilio que se abandona es vaciado de la noche

a la mañana, dejando las 4 paredes desnudas en obra negra, el Infonavit y las

constructoras cuentan con miles de casas abandonadas.

La mayor parte del ciudadano fronterizo tiene escasa cultura académica,

encontramos incrustados en las áreas gubernamentales a personas empíricas,

profesionistas no cultos, con la arrogancia y el agrupamiento propio de una casta

divina, por ello observamos dependencias mal dirigidas, con deficiente atención a

la ciudadanía, su cultura es la cocina y la bebida.

El Gobierno de la Entidad hace lo propio y por lo general se desentiende, dejándole

a la élite gobernante fronteriza que arregle la problemática, en algunos municipios

hay negligencia en la vigilancia de las tareas de los gobiernos municipales, por lo

que podríamos decir que somos tierra de nadie al garete.

El otro problema y mayúsculo es que el gobierno de Tamaulipas es regenteado por

el grupo Reynosa, es decir un grupo de Texanos nacidos en USA y se dicen

mexicanos, pero nacidos y creados en el país del norte, ellos si son gringos por

costumbre y tradición por lo que su corazón y ombligo está allá.

Este columnista tiene un hijo americano y su madre le inculcó los valores de allá,

por lo que no le gusta la comida mexicana, el futbol soccer lo detesta, solo el futbol

americano le atrae, no quiere hablar español y admira los patriotas de su país, es

obvio que si quisiera contender políticamente no habría impedimento, pero no sería

buen gobernante por su idiosincrasia diferente.

Ese es el caso de varios gobernadores mexicanos formados o nacidos en estados

unidos con doble nacionalidad como los de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California

y otros, se metieron a la política alentados por el grupo de neoliberales dominante,

tal parece que defienden los intereses de los gringos, corren a hacer alianzas e

informar de sus acciones a los americanos y se meten a rebeldes en contra de las

políticas del gobierno federal.

Idearon ir contra del INSABI queriendo administrar el sector salud de tan mala forma

que se llevaron al pueblo de corbata, antes los partos eran gratis para la población

abierta en los hospitales del Estado, ahora cobran de $9,000 a $ 12,000, sufren los

humildes, casi cobran igual que los hospitales privados. Hay más de 500 plazas

federales congeladas con cerca de 4,600 empleados eventuales, en esencia nos

les importa el bienestar de la población.