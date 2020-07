Ciudad de México (12 de julio de 2020).- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) solicitó a los diputados federales que apoyen a empresas solventes para que la falta de liquidez no las lleve a la insolvencia o quiebra y así proteger el empleo.

El organismo se reunió con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, con el fin de solicitar medidas económicas, fiscales y financieras que contribuyan a la subsistencia de empresas y colaboradores para facilitar la reactivación económica.

En un documento solicitaron diferir el pago de impuestos de empresas y de seguridad social por 90 días sin actualizaciones, recargos o intereses, además de la suspensión temporal de pagos provisionales del ISR, así como un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA.

También, la devolución del IVA de importación en cinco días máximo después de solicitar el saldo a favor del impuesto para empresas exportadoras; una compensación universal; la depreciación acelerada para nuevas inversiones, y la deducción de prestaciones a los colaboradores para el pago de ISR.

En cuanto a la certidumbre tributaria, entregó un documento a los diputados en el que piden no proponer nuevos impuestos, no aumentar las tasas de los existentes y no proponer reducciones o eliminación de beneficios fiscales.

Además, sugirieron no proponer ajustes a la tasa, tarifas y bases imponibles del ISR, del Impuesto al Valor Agregado y del especial sobre producción y servicios.

Combate a la evasión fiscal. En tanto, también solicitaron combatir la evasión fiscal y promover la incorporación a la formalidad, para generar competencia leal entre todos los agentes económicos y promover la incorporación de contribuyentes a la formalidad.

En cuanto a las medidas financieras y crediticias, instaron a que la Banca de Desarrollo garantice créditos para Mipymes, con tasas de interés blandas; buscar que los créditos a la palabra formalicen al beneficiario; promover activamente el factoraje, y que las empresas públicas disminuyan los tiempos de pago a proveedores.

Incluso, exigieron mejorar la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto; impulsar y acelerar el gasto público y privado en infraestructura; orientar los recursos públicos a aquellas actividades que generen mayor valor público; que mejore la eficiencia, eficacia y desempeño del gobierno, y promover un ejercicio oportuno de los recursos públicos.

También, impulsar mayor transparencia en materia de ingresos y gasto público que permita conocer y analizar mejor el origen, destino y uso de los recursos públicos, y mantener comunicación permanente y cercana, a fin de contar con una retroalimentación sobre la evolución y desempeño de la economía y para evaluar y proponer medidas de política pública que defiendan la planta productiva y el empleo, fomenten la inversión, la productividad y competitividad de la economía.