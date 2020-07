Ciudad Victoria, Tamaulipas (20 de Julio del 2020) El día de hoy en la capital del Estado, trabajadores del personal médico piden la intervención de las autoridades ya que le bono “Héroes de la Salud” sea entregada de forma equitativa, para los que están dentro de las áreas de donde se concentra el Covid–19.

Esto ocurrió en el Hospital Civil, se hizo entrega del mencionado bono a personal administrativo que labora en el área de mantenimiento, camilleros, aseo y entre otras áreas, saltando a los que son de forma operativos y están en las líneas donde se encuentran los contagios.

Liderados por Oscar Alvarado, comentó: “lo que queremos denunciar es que el bono “héroes de la salud”, no llegó de forma igual para todos, quienes estamos trabajando en el área del Covid-19, nos prometieron nos llegaría y el viernes que fue depositando no nos llegó y eso no debería de ser así, ya teníamos una lista y no la respetaron”.

Señalan que Arlet Tapia, se dejó influenciar por los directivos para incluir a otras personas en la lista, a quienes sí y no les debería de llegar. Dejaron en claro que ya no iban a trabajar en el área del Covid-19 por el hecho que no les llegara el bono.