NUEVO LEON. 03 juio 2020. El aumento desenfrenado de casos de coronavirus en México, ha orillado a algunos estados del país a tomar algunas decisiones, como el hecho de modificar sus actividades, tal es el caso de Nuevo León, entidad donde se dieron a conocer nuevas medidas que deberán acatarse a partir de este viernes 3 de julio.

Hace unas horas, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aseguró que en el estado se implementarán nuevas estrategias en contra del COVID-19, y rechazó que se trate de un toque de queda.

Anunció que es un proceso temporal, con el objetivo de parar la movilidad y por ende, la reducción de contagios.

“He leído diferentes publicaciones de medios que hablan de un toque de queda. Es falso, no existe tal medida. Implementaremos restricciones en los horarios de comercio y servicios con el fin de reducir la movilidad ante el incremento de casos de COVID-19 y hospitalizados”, declaró el “El Bronco”.

Las medidas que entran a partir del 3 de julio son:

Comercios, servicios y mercados ambulantes con actividades no esenciales, suspenden actividades entre las 10:00 pm y las 5:00 am.

Cierran por completo los días sábado y domingo.

En el caso de los restaurantes, también interrumpen labores entre las 10:00 pm y 5:00 am. Mientras que fines de semana solamente será servicio a domicilio.

Las nuevas restricciones indican que no se permitirá la presencia de personas en la vía pública después de las 10:00 de la noche; sin embargo, se justificará solamente en los siguientes casos:

Traslados para compra de medicina

Moverse por atención médica

Salir a centros de refugio o instituciones públicas o privadas de asistencia social

Necesidad de acudir a instalaciones de seguridad pública o instituciones esenciales para la protección de las personas

Traslado a centros de trabajo permitidos

Restaurantes o negocios de comida podrán prestar sus servicios en dichos horarios para llevar o entregar a domicilio y podrán seguir laborando todas las empresas que cumplan con los protocolos del plan estatal de reapertura.

Hay que recordar que antes de este viernes, las medidas vigentes en la región eran que: las fábricas esenciales se encontraban abiertas; las no esenciales, solamente en 50%; los comercios y servicios abiertos al 100% y los centros comerciales abiertos, excepto áreas comunes.

Y se mantienen cerrados: bares, antros, cines, casinos, gimnasios, auditorios, conciertos, teatros, eventos sociales, parajes turísticos, paseos en vehículos todo terreno, ríos, congresos profesionales, entre otros.

En el estado de Nuevo León, ubicado al noreste de la República Mexicana, se contabilizan 12,388 casos confirmados de COVID-19, hasta la tarde de este jueves 2 de julio.

Los cinco municipios del estado con más casos registrados son: Monterrey, con 3,135; Guadalupe (1,980), Apodaca (1692); San Nicolás (1099) y Escobedo (809).

El gobernador pidió a los pobladores mantenerse en casa, pues se debe evitar la propagación del virus que inició en diciembre del año pasado en China.

“Los invito a aprovechar estos días para regresar a su hogar e invertir ese tiempo con la familia. Hay que entenderlo; entre más pronto hagamos caso más pronto saldremos adelante”, subrayó.

Asimismo, destacó que se deben de mantener las medidas de prevención y aislamiento que la Secretaría de Salud ha decretado.

Durante una videoconferencia recalcó que este fin de semana es fundamental para estabilizar la curva de contagios.

“Nosotros tomamos una decisión en base a los casos y expertos de salud. La gente no entendió o no quiso entender y se fue a los ríos, parajes, etc. Es una restricción para mantener el sistema hospitalario y que no colapse”, explicó.