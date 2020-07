Si sucediera en Tamaulipas lo que presumiblemente ocurrió con el escándalo de corrupción del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN y el gobierno obradorista, quizá el ex secretario de Finanzas del gobierno de EGIDIO TORRE, JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME, decidiera “hablar” a cambio de un buen tratamiento procesal, pues parece evidente que no se mandaba solo cuando incurrió en la comisión de los delitos que le imputa la Unidad de Inteligencia Financiera.

Lo cual no lo excluye de responsabilidad, pero todas las leyendas urbanas apuntan hacia la camarilla egidista, como la que recurrió a las empresas factureras para saquear el erario.

Sí, porque la complejidad administrativa de un pago de gobierno, así sea para la compra de un lápiz o la adquisición de un paquete de papel bond, requiere un trayecto administrativo que debe transitar no solo por las manos de los funcionarios de Finanzas, sino también por Contraloría y otras áreas que supervisan con lupa el egreso, por lo que la sustracción de 2 mil millones de pesos del erario público no pudo haberse perpetrado al simple conjuro mágico de un abracadabra.

… ¡2 mil millones de pesos!

Ignoramos hasta dónde llegará con sus indagatorias la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas, pero un quebranto económico de esas proporciones, perpetrado bajo el gobierno de EGIDIO TORRE -la UIFE habla del periodo 2012 a 2016-, debió contar con cómplices del más alto nivel, pues lo que se sustrajo de las arcas públicas no fue una bicoca, sino una respetable suma cuya sola mención supone una montaña de billetes de alta denominación.

¿Existe algún acuerdo entre el ex secretario de Finanzas y la UIFE, para que “hable” de otros involucrados –no solo del ex Subsecretario de Egresos, CRISTÓBAL ROSALES y el ex jefe de Pagos, JORGE GONZÁLEZ–, a cambio de un tratamiento procesal favorable, como se presume pactó EMILIO LOZOYA con SANTIAGO NIETO a nivel federal?

Esa es la incógnita.

Pero, hoy, el escándalo de corrupción del sexenio de EGIDIO TORRE pone en riesgo el futuro inmediato de los candidatos del PRI a las elecciones del 2021, pues el efecto mediático de las acciones judiciales contra el ex secretario de Finanzas [y el ruido que hagan las declaraciones del ex director de PEMEX, donde el nombre de PEÑA NIETO aparece en primera línea], golpearán “de rebote” al PRI.

Y en un descuido, hasta MARIANITA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, que tan bien encarrilada iba hacia la Alcaldía victorense, saldrá “bailando” -en sus aspiraciones- en esta danza de los millones.

Por supuesto: más allá de las indagatorias sobre este quebranto económico a las finanzas públicas, quizá las nauseabundas cañerías de la política tamaulipeca dejen al desnudo la traición de EGIDIO a su partido; y la apurada ruptura política, de pretéritos compromisos ante las filosas presiones de la 4T.

En cuyo caso, ¡agárrese!

La pregunta es:

¿Se “amacizará” EGIDIO?

Desde otro ángulo de visión, la Alcaldesa de Reynosa Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó 6 Mil 800 insumos médicos al Hospital General de Reynosa, como una acción de solidaridad y apoyo del Gobierno Municipal para quienes por su profesión y ética, pero sobre todo con su gran corazón, velan por la salud de los reynosenses durante esta pandemia de COVID-19.

«Incrementamos 5 Millones de Pesos, con apoyo del Cabildo, para atender las necesidades de los Héroes de la Salud, a quienes ya se habían destinado 10 Millones del Fondo de Apoyo a la Contingencia Sanitaria», dijo la Presidente Municipal de esta ciudad.

Los insumos, entregados este martes 7 de julio, son productos de calidad para la protección del personal que atiende a los enfermos de COVID-19, consisten en 1000 Overoles, 3000 Cubrebocas N95, 2000 Guantes de Látex, 500 Batas, 200 Caretas y 100 Litros de Gel Antibacterial.

La Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, refrendó su apoyo a la comunidad médica que con dedicación y valor atiende la salud de los reynosenses, con la donación hecha al citado Hospital, recibida por el Secretario General de la Subsección 12 del SNTSS, EMETERIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y atestiguado por JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, VICTOR HUGO GARCÍA FLORES, integrantes del Cabildo local, y por funcionarios del nosocomio.

En contraparte, deje decirle que por gestiones del alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el Gobierno Federal autorizó una inversión de 104 millones de pesos provenientes del programa FISMUN, que se aplicarán en lo que resta del año en diferentes acciones de gran impacto social, informó MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que entre las obras a realizar destacan pavimentaciones en colonias populares, techumbres en instituciones educativas, electrificación en La Capilla, entre otras.

[-Entreparéntesis: Luego de ser seleccionados como parte de los proyectos que se presentarán en el marco de la celebración por el 25 aniversario del Centro Nacional de las Artes en la CDMX, el Colectivo Leviatán fue seleccionado con su proyecto Teatral “El Hombre Bravo del Pueblo”, dentro del Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes, que ofrece el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Esta comedia, al más puro estilo del Western, nos presenta a CRISTY MAHON, un hombre que al huir de su casa, luego de creer que ha asesinado a su padre, llega a un pueblo donde la violencia es sinónimo de estatus, por lo que pasa de ser un parricida a ser un héroe. La propuesta es, a partir de la exposición de los anti valores, generar la reflexión entre los jóvenes sobre la falsa idea de que la masculinidad es sinónimo de violencia, buscando, idealmente, crear entornos de convivencia más armónicos. Como parte del proyecto, esta obra tendrá 12 funciones entre Xalapa, Irapuato, la CDMX y Tamaulipas, en el que hasta ahora se tienen programadas 4 funciones entre Tampico, Matamoros y Reynosa, de donde es originaria la actriz, productora y titular del proyecto, BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO-].