Aquí estoy plasmando mis letras, quiero escribir esperanza en estos tiempos en los cuales

para algunos parecieran días grises, pero de algo tengo la certeza que “aún las noches más

obscuras terminan cuando sale el sol”.

En esta estancia terrenal hay un adagio que dice “no hay mal que dure cien años ni cuerpo

que lo resista”, pero para muchos solo son palabras de consuelo y para otros tiempos de

desesperanza, en el que perciben solo un final desalentador.

Pero no se preocupe, todo acabará algún día solo tiene que sobrevivir el tiempo suficiente,

ya que hasta las sendas más vertiginosas, terminan cuando llega el final, tal vez sobrevenga

el abatimiento físico y mental el cual se asemeja a un túnel sin salida.

Y si somos permisivos a estos males, en su estadía serán típicas las situaciones de alto

estrés, en donde el cuerpo reacciona poniéndose en estado de alerta, y la verdad es que no

todos nos tomamos igual las dificultades que se nos ponen enfrente, pero todos tenemos

piedras en el camino y preocupaciones que quisiéramos evitar.

Hay personas que consiguen sobrellevar los obstáculos eficazmente y otras a las que el

cúmulo de problemas les parece como un gigante aterrador, que les roba y aniquila su

fuerza emocional.

Es normal que se sienta fragilizado, ya que en ocasiones los miedos que hemos

experimentado en algún momento de nuestras vidas, se presentan como días nublados a

los cuales no podemos vencer, en vez de percibirlos solo como vendavales sin rumbo.

Hay que tomar en cuenta, que en ocasiones el temor nos paraliza, y podemos hasta generar

situaciones imaginarias, que nos impide ver la realidad y por lo tanto no actuar, ya que este

mecanismo se activa con frecuencia cuando no tenemos control de una situación, o cuando

no sabemos qué puede pasar en el futuro porque algún aspecto que nos daba seguridad se

ha modificado.

Y bueno, hasta cierto punto, es un instinto natural huir de lo que nos da miedo y buscar para

abrazar lo que nos da seguridad, y como queremos sentirnos seguros, la mente quiere

anticipar situaciones trayéndolas al presente en los pensamientos, para intentar controlarlos.

Consideremos que a lo largo de nuestra vida, muchas veces tenemos que enfrentarnos a

situaciones difíciles e imposibles de superar humanamente hablando, ellas se levantan

contra nosotros intentando no sólo afectarnos en lo físico- emocional, sino también en lo

espiritual.

Y es que en el diario vivir, con frecuencia, se nos acercan monumentales chaparrales y a

veces se quieren quedarse instalados en nosotros, entre estos pueden ser emociones, como:

el miedo, desánimo, rabia, tristeza, impaciencia, pesimismo, depresión, envidia,

enfermedades, etc.

Debe de saber que estos estados emocionales si se le permite por largo plazo su

permanencia en nuestras vidas, alimentándolos en lugar de combatirlos, derivará en

afectación de nuestra salud física-mental, espiritual, en si enfermedades que pueden

estancarse para aniquilar el alma.

Pero hay una verdad incuestionable, en la cual no importa cuán profundo parezca que

estamos sumergidos por los problemas y las dificultades; siempre tendremos la esperanza

que con Cristo podemos comenzar de nuevo.

Lo único que necesitamos es creer que para el Salvador de este mundo, no hay nada

imposible, ya que todo lo que para el hombre es imposible para Dios es posible. Mateo 19:

26, no importa cuánto se demore sigua esperando los tiempos perfectos.

Tenga la fe que Dios quiere darnos descanso, y regalarnos su paz en medio de la tormenta,

no se aflija solo confíe en Jesucristo entréguele a él sus cargas, 1a. Pedro 5: 7 “echando

toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” y es que para poder

pensar con claridad en medio de los problemas necesitamos estar en paz con nosotros

mismos.

“Con Jesucristo somos más que vencedores”.

Hasta la próxima, que su fe sea siempre fortalecida.

