La noticia se viralizó ayer. La vacuna experimental contra el Covid-19 resultó segura en sus ensayos clínicos preliminares, según la farmacéutica británica AstraZeneca.

La posible vacuna se realiza en colaboración con científicos de la Universidad de Oxford y es denominada AZD1222 y no presenta efecto colateral grave.

La esperanza por una vacuna que frene la pandemia del Covid-19 (SARS-CoV-2), sigue viva y trabajan en ella quienes tienen que hacerlo, pero la pregunta importante que vale en este momento es: ¿Qué hace usted para frenar la curva de contagios…?

Nuestro país, y cada entidad que lo robustece y le da vida como República, está en medio de dos guerra: por un lado la pandemia y por el otro la violencia… Esta es nuestra triste realidad.

A los tres órdenes de Gobierno sólo les queda contar el número de muertos, que al momento de cerrar esta colaboración ya rozábamos las 40 mil defunciones por Covid-19, así como comprar los insumos necesarios para atender a los contagiados.

Por ello vale aceptar la culpa que como sociedad mexicana tenemos en medio de esta crisis sanitaria. Sobre todo quienes todavía, en el terreno de las necedades, aseguran que el Covid-19 no existe, que es un invento del Gobierno.

Los contagios no ceden. Estamos lejos de domar la pandemia, no hay suficientes “detente” para ello y quien debe poner el ejemplo en el uso de cubre-bocas, en el Gobierno federal, no lo hace.

El cinismo de los incrédulos raya en la criminal indolencia cuando al hablar del Covid-19 todavía preguntan: ¿Conoces a alguien contagiado o que haya muerto por el coronavirus…?

Vamos hablar claro. El Gobierno federal falló en el manejo inicial del Covid-19 y siendo bondadosos con la crítica, se puede atribuir a que fue porque es un virus desconocido, “nuevo”, del que no se tenía antecedente.

Pero a más de cien días que se dio el primer caso en México, la gente que no tiene nada qué hacer en la calle sigue saliendo y lo más grave sin respetar la sana distancia y las medidas sanitarias.

En el terreno estatal, algunos hospitales ya presentan problemas de atención por falta de personal más que de insumos. Municipios como Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo siguen con curva ascendente en cuanto a contagios y muertes se refiere.

Los médicos ya se hartaron de exponerse o de ver morir a sus colegas atendiendo a los contagiados que —insisto—, a más de cien días del primer caso en la entidad, el Covid-19 sigue en aumento.

No es el Gobierno, aunque tenga mucha responsabilidad. El verdadero culpable de que esta pandemia siga somos todos, como sociedad mexicana, que hacemos fila para comprar cerveza, pizzas, telas y otros productos que no son de primera necesidad.

A pesar de los llamados seguimos haciendo pachangas y viajando, exponiéndonos y exponiendo a lo único sagrado que tenemos: nuestra familia, nuestros seres queridos…

El Covid-19 ya no es el problema, el verdadero problema es la necedad que como sociedad hemos adoptado ante los llamados de las autoridades para contener el contagio; la gente sigue muriendo y la curva de contagios no se aplana, ¿qué nos pasa…?

Ya es tiempo que cada uno de nosotros se haga responsable de combatir realmente al Covid-19, antes de que sea demasiado tarde… ¿Acaso 40 mil muertes confirmadas —en el país— no son suficientes para hacer conciencia sobre esta realidad…? Pendientes…

~~IMPARTE UAT SUSTENTABILIDAD.– La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, impartió la conferencia “Calidad de Vida y Sustentabilidad”, que fue expuesta por BERNARDO ELÍAS CABRERA, en el marco de la “Semana de la Sustentabilidad Virtual 2020”. En la conferencia se abordó el tema de la calidad de vida desde el punto de vista de las Ciencias Ambientales.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El bono “Héroes de la Salud”, ha generado más conflictos que ayuda al personal del Sector Salud en la entidad. Ayer lunes, un grupo de trabajadores del Hospital Civil, asegura que hubo chapuza en la entrega del bono, pues llegó para personal administrativo, que van a chambear “de vez en cuando”, y no para quienes están en la primera línea de contagios… ¿En medio de esta crisis y con este tipo de fallas…? ¡Valiendo máuser!

++CUENTAN QUE… El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ha presumido que para la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas cuenta con el apoyo de RICARDO MONREAL, el líder del Senado de la República… Pero la realidad ha demostrado que el verdadero “ahijado” de MONREAL en la entidad es RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cuarta Transformación, con quien lo une un compromiso desde hace muchos ayeres… MONREAL es un experto en el arte del “robaleo político”, por ello hay que saber codificar lo que dice y lo que realmente hará… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Tanto peca el que mata la vaca como el que le estira la pata y en ese sentido si el Síndico Segundo, ahora independiente (antes del PAN), LUIS TORRE ALIYÁN, piensa que saldrá bien librado de los documentos que le firmó al Alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, como síndico azul se equivoca… Si XICO cae puede que TORRE ALIYÁN también, es decir que en su ecuación se olvidó de un cociente… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… Muy voraces se ven algunos directores de planteles de Tamaulipas, que siguen presionando a los padres de familia vía mensajes de texto para que estos paguen la cuota escolar… Todavía no hay fecha para retornar a las clases presenciales o la forma en que se dará el nuevo ciclo, pero los directores ya presionan a los presidentes de las mesas directivas para que éstos repliquen la presión a los papás y mamás… Que primero digan en qué se gastaron las cuotas del año pasado cuando el ciclo presencial se finalizó desde marzo… ¡Ay ojón!

Hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com