El 3 de Julio de 1955, marca sin duda el inicio de una nueva era dentro del Siglo

XX en favor de la mujer. El voto femenino se hacía valer en las urnas tras

procesos intensos de lucha histórica por el derecho del Sufragio femenino.

Hoy día, a 65 Aniversario de aquélla conquista por lo que hace a nuestro país,

que habían venido gestado en distintas épocas HERMILA GALINDO, ELVIA

CARRILLO PUERTO Y AMALIA G. DE CASTILLO LEDÓN, entre muchas otras

valerosas mujeres que le dieron vida a un ideal por la democracia e igualdad

que finalmente tras una larga y sinuosa lucha que dio comienzo incluso mucho

antes de la revolución a través de diferentes épocas lograron cristalizar

durante el mandato de ADOLFO RUÍZ CORTINES.

Que las mujeres ejerzamos el voto, desde hace más de seis décadas, en

realidad es reciente relativamente en la línea del tiempo, si tomamos en

cuenta que México fue el último país en Latinoamérica en reconocer la

prerrogativa de la que ahora gozamos la población femenina.

No empero, el valor que esto representó para las mujeres de tiempos que por

cierto se remontan a antes, durante y después de la revolución; ante el hecho

de verse confinadas al hogar y al cuidado de sus hijos, así como a atender al

marido, desde luego no haría nada fácil lograr se emitiera en nuestro país esta

posibilidad legítima del acto no solo de votar, sino lo que esto representaba de

fondo para la mujer: Ser reconocida ciudadana y por ende tener el derecho a

involucrarse activamente en los asuntos de la vida pública del país y no

solamente limitarse a los menesteres de la casa.

Pero ¿Cómo fue este proceso de lucha en la historia de conquista del voto en

favor de la mujer de México y el mundo?

Todo comienza en Nueva Zelanda, donde se instaura por vez primera el

derecho al voto, (19 de Septiembre de 1893) siendo una de sus principales

precursoras KATTE SHEPPARD, aunque se tenga la idea de que esto comenzó

en Reino Unido y Estados Unidos, según registros históricos fue la Isla de

Oceanía, el pionero en estos asuntos de democracia, con aquello de “fiero

soldado con faldas soy, y en pos del derecho del voto voy”.

En América, particularmente en nuestro país es ELVIA CARRILLO PUERTO,

máxima exponente en la lucha por el voto de la mujer, y quien a diferencia de

sus contemporáneas, que luchaban con asociaciones civiles, ella se involucra

directamente en política, al lado de su hermano FELIPE CARRILLO PUERTO,

desde Yucatán, donde la “Monja Roja del Mayab” a la postre lograría a tono

de sus luchas ser la primera diputada electa en México, junto con Raquel Dzib

y Beatriz Peniche de Ponce.

Otro de los grupos importantes durante la revolución fue “Las Hijas de

Cuauhtémoc” encabezado principalmente por DOLORES JIMENEZ grupo

revolucionario adherido a Francisco I. Madero. Y cuya consigna pública

dictaba: “Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus

derechos y obligaciones va más allá del hogar.” Luchando por el

reconocimiento del voto, instalaron el primer congreso feminista en 1916,

oponiéndose al régimen de PORFIRIO DÍAZ y demandando participación

política, así como exigiendo igualdad de género y respeto a los derechos

laborales.

En 1937, durante el Gobierno de LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, envía a la

Cámara de Senadores, la iniciativa de reforma para modificar el artículo 34

incorporando el derecho al voto aunque únicamente en elecciones

municipales.

Por lo que en 1946 ya en mandato de MIGUEL ALEMÁN se reforma el artículo

115, estableciendo que en las elecciones municipales participarían las mujeres

emitiendo el sufragio.

Así la conquista del sufragio femenino, no se puede adjudicar a una sola mujer

en particular, dado que fue producto de la lucha de muchas mujeres, a través

de diferentes momentos e ideologías, por lo que es hasta el 17 de Octubre de

1953, que se aprueba por Decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación, viéndose reflejado al fin el 3 de Julio de 1955. Fecha memorable

en la vida democrática. El voto de las Mujeres se hacía realidad, y con ello

materializando el anhelo de emancipación, libertad, así como participación

política de la mujer hasta nuestros días.

La autora es Máster en Derecho Público. Egresada de UAT- UANL. Abogada, Ex

Catedrática, Escritora y Conferencista. Fundadora de Vive Mejor Ciudadano A.C