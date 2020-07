Cuenta un abogado que la semana pasada tuvo una experiencia terrible en materia

migratoria, resulta que su familiar tuvo un problema de violencia doméstica, su

situación migratoria es irregular, aunque con un hijo nacido en USA y casada con

un mexicano arreglado, salía con fianza por ser un delito menor, pero fue notificada

a migración americana (ICE), por lo que sería deportada.

Con angustia su madre imposibilitada para moverse de ciudad, toda vez que reside

en el interior del país, ofrecía la fianza para que la liberaran, las recomendaciones

de varios jurisconsultos de USA era no pagar la fianza, toda vez que sería deportada

irremediablemente con o sin fianza, por lo que sería un gasto innecesario.

Lo que más hacía ruido era la nueva orden ejecutiva de Donald Trump que permitirá

al servicio de Aduanas (ICE) deportar de manera expresa sin pasar por un juez, por

lo que atendiendo a la pandemia no estaría asegurada mas de 10 días, lo cual

fortalecía la idea de no pagar fianza y ahorrarle a la familia un gasto de $13,000.

Sin embargo, el hecho de que recibió amenazas de que al entrar a México sería

desaparecida convertía este caso en extremo, por lo que habría que solicitar un

asilo humanitario, por ello se comunicó al consulado de México en Laredo, Texas

de manera infructuosa, tratando de atraer el apoyo de la autoridad consular.

Me comenta el abogado que el consulado mexicano tiene un teléfono dizque

moderno que mantiene tu atención y tiempo hasta media hora dándote un rezo

impersonal de una grabadora que te da opciones pero nadie contesta aún marcando

los números de extensión, me manifiesta que así lo hizo durante una semana y

nada, ah, pero si te dice que sábados y domingos no trabajan.

Hasta que busco en la red y pudo comunicarse a CIAC Centro de Información y

Asistencia a mexicanos con sede en Phoenix, Arizona. Ellos trabajan las 24 horas

con personal muy educado y atento, ¿pero que creen? Para intervenir te piden una

serie de datos que solo un familiar puede entregar como acta de nacimiento del

migrante y copia del IFE del familiar del solicitante de apoyo consular dizque por

seguridad.

Lo peor los operadores son impersonales solo se identifican con un número,

desconocen la idiosincrasia del mexicano porque son empleados americanos

contratados por el consulado, piden ID del familiar en vez de credencial del INE y

solo una vez que enviaste esa información vía correo intervienen.

Solo entonces hablan al consulado correspondiente en este caso Laredo, Texas

para que pida información jurídica del solicitante a las autoridades carcelarias y

migratorias del acusado al consulado donde se genera la problemática en este caso

a Laredo, Texas, una vez que lo obtengan ya te pueden informar.

En este peregrinar la madre de la victima decidió pagar la fianza y salió obviamente

para deportación, no quedó mas que asesorarla para que dijera que tenía más de

dos años de estancia comprobados por la edad de su hijo para que la turnaran con

un juez de migración.

Así lo hizo, la enviaron con un juez, peticionando un asilo humanitario para

continuar con su caso en USA y hacerse cargo de la custodia de su niño,

afortunadamente las cosas se dieron favorables por la atinada decisión del juez de

migración.

Sin embargo, queda un tache. y llamada de atención para Marcelo Ebrard, el

Consulado de Laredo, Texas brilla por su ausencia, no pueden encerrarse a piedra

y lodo, lo menos que pueden hacer es monitorear las cárceles de los condados,

muchos funcionarios ganan demasiado bien incluso más que el presidente de

México toda vez que lo hacen en dólares y están disociados de la comunidad

migrante.

Hay remedios sencillos para dar solución a esto, poniendo una línea directa con una

persona para que atienda las llamadas y oriente adecuadamente al solicitante, en

una cárcel de Estados Unidos cuando mucho tendrás derecho a llamadas rápidas y

quemarías tu tiempo con un consulado que ni te ve ni te escucha.

La red de abogados que tanto propalan es un mito, no hay asistencia de los

abogados, tienes que contratar un abogado especialista en migración que son muy

caros y lo más que hacen es dar seguimiento de tu caso que sirve para tres cosas,

usted interprete amigo lector.

El oficial mayor del la SRE José Antonio Domínguez Carballo es un hombre culto,

bien intencionado, fue el diseñador de este esquema que está excelente en el papel,

pero falta darle contenido humano, aterrizarlo, le fallan sus operadores en Estados

Unidos y una red consular que requiere respiración artificial.

Hay cónsules excelentes, otros cansados que únicamente les interesa sobrevivir

cómodamente fuera del convulsionado país que mal representan, urge dar una

sacudida y mandar visitadores encubiertos para sanear y sancionar a estos malos

servidores públicos, pero sobre todo dejar de bajarle recursos a organizaciones

«patito» que no representan a nadie y dicen ser enlaces entre migrantes y autoridad.

Para que hablar de los consulados móviles, de la capacitación al publico de las

personas vulnerables, de los programas de salud, deporte y educación, de

ampliación de la red de abogados, de los nuevos mecanismos financieros etc etc.

Si fallan en lo primordial, en atención al público.

Por parte del Gobierno de Tamaulipas de plano el Instituto Tamaulipeco del

Migrante es un «elefante blanco» que con la pandemia ni a ventanilla llega. El migrante

es oro molido cuando se habla de sus remesas y de la gallardía del pueblo migrante

trabajador, en la realidad no le importa a nadie, persiste el abandono y el desprecio

de los tres niveles de gobierno.