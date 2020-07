Ciudad de México. 31 julio 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro al Partido Acción Nacional (PAN) que utilizará un cubrebocas cuando ya no exista corrupción en México, pese a la emergencia sanitaria por COVID-19.

En la conferencia matutina de este viernes, López Obrador respondió de esta forma al amparo que legisladores del PAN pretenden recurrir ante el Poder Judicial para que el presidente utilice una mascarilla.

“Los del PAN presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapabocas, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas”, dijo.

“Hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que me ponga mi tapabocas, para que ya no hable”, refirió.

Ayer, la Secretaría de Salud federal reportó 46 mil muertes por COVID-19 y contabilizaron 416 mil 179 infecciones de coronavirus al sumar 639 decesos y 7 mil 730 nuevos casos notificadas en las últimas 24 horas.

Los 7 mil 730 casos de esta jornada son la segunda cifra más alta para un día en México luego de los 8 mil 438 del pasado 23 de julio, de acuerdo con el reporte técnico presentado por las autoridades en una rueda de prensa.

Con los 46 mil muertos, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes, solo detrás de Reino Unido que este día llegó a 46 mil 84 decesos.