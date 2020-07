NUEVO LEÓN. 14 julio 2020. Luego de 14 años al aire, el programa Acábatelo de Mario Bezares llegará a su fin.

Fue a través de un video en la emisión de este lunes en donde se habló del final de su historia.

Acompañado por antiguas integrantes de la emisión de Multimedios, como Arely Téllez y Jazmín Villarreal, “Mayito” anunció que el 14 de agosto será la última transmisión del programa.

“Acábatelo, 14 años. ¿Saben cuándo se va a acabar esto? El 14 de agosto de 2020. Ya empieza la cuenta regresiva a partir del día de hoy. Acábatelo se acaba, ya hay una fecha definitiva”, comentó el presentador.

“Hay emociones, tristezas, les puedo decir que estoy completamente satisfecho y agradecido con Dios porque nunca me imaginé que un programa comandado por un servidor iba a durar tanto tiempo. Rebasó todas mis expectativas, todo lo que he hecho de trabajo y por primera vez me siento agradecido y satisfecho de todo este trabajo arduo”, añadió en su mensaje.