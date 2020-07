ESTADOS UNIDOS.- 4 julio 20 Cindy Dandois de 35 años es un personaje muy conocido en la industria de la UFC, específicamente en las artes mixtas; esta popularidad como luchadora le ayudaba a mantener a sus cinco hijos; sin embargo, la crisis económica por Covid-19 la ha orillado a incursionar en el porno.

Además de la UFC, Cindy Dandois también peleó en Rizing Fighting Federation y se conservó invicta en la FC y en Bellator MMA; también peleaba en PFL (Professional Fighters League).

Pero la crisis del coronavirus cambió todo eso y las peleas comenzaron a suspenderse, tuvo que cerrar su gimnasio como una medida de prevención ante contagios el cual terminó perdiendo.

Ahora, a través de sus redes sociales Dandois ha decidido comunicar su decisión explicando la terrible situación económica en la cual se encuentra y especificó que no cuenta con un apoyo económico por parte del gobierno por lo que decidió incursionar en el porno.

Cindy terminó por abrir una cuenta en la popular red de pornografía de pago llamada Only Fans con el fin de recaudar dinero y poder llevar un sustento económico a sus hijos y poder reabrir su gimnasio cuando la pandemia de Covid-19 termine.

I lost my gym during this Covid-lockdown, no help from our gouvernement and fights cancelled,… leaving me with big financial problems. I descided to make an Only Fans so I can collect the money to re-open the gym and give the youngsters their home back. https://t.co/MrlSr9hLLv pic.twitter.com/2OwRACfyMt

— Cindy Dandois (@DandoisCindy) June 28, 2020