Ciudad de México. 30 julio 2020. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya tiene protección de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es parte del acuerdo, es testigo colaborador. Por eso también se quiso confundir diciendo que se le había dejado en libertad. Es una situación que tiene que ver con el proceso, hizo una solicitud en ese sentido por una presunta enfermedad y, como es testigo colaborador, la FGR le concedió que esté sujeto a proceso en el hospital para que además siga informando, porque eso es lo más importante de todo”, dijo durante la conferencia matutina.

El primer mandatario reiteró que Lozoya Austin dará a conocer los nombres de todos los legisladores que recibieron dinero; legisladores, sobre todo, de los partidos conservadores.

“Eso es muy importante porque hay de dos tipos de corruptos, o de políticos corruptos: el corrupto cínico y el corrupto hipócrita”, expresó.

“Esto es importante, porque es fuera máscaras; es a ver quiénes fueron los que recibieron el dinero y, además, las pruebas que se tienen que presentar sobre este caso”, agregó.

López Obrador insistió en la importancia de este caso para combatir la corrupción en el país.

“Aquí se va a saber cómo compraban a los legisladores, cómo compraron la Reforma Energética, cómo se atrevieron a entregarle el gas de Pemex a Odebrecht, a dejar sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para favorecer a una empresa particular. El gobierno estaba tomado, secuestrado, era un gobierno al servicio de un grupo, una minoría”, manifestó.

Sobre el video que publicó el PAN, en el cual califican al exdirector de Pemex como “delincuente” y aseguran que dirá lo que el gobierno le pida para obtener beneficios para él y su familia, el jefe del Ejecutivo aseveró que él no le ha pedido nada.

“El que nada debe nada teme. ¿Por qué decirle a la gente ponte tapones en los oídos, no escuches nada; ponte tus gafas, no veas? El pueblo tiene criterio, la gente sabe”, subrayó.

“Si hay pruebas, la gente va a decir si hubo sobornos, mordidas o no, pero ¿por qué decirle a la gente no le creas? No, que exprese todo lo que sabe y la gente decida, si eso es lo más importante, el que la gente se informe porque antes no se sabía nada”, añadió.