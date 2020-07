Mire han empezado a desojar la margarita, a tirabuzones empiezan a salir las

declaraciones de Emilio Lozoya, el mayor trofeo de caza política, de la 4T, y

en quien el presidente tiene puestas sus esperanzas para enderezar el barco,

que está a punto de encallar en aguas turbulentas.

La detención de Chayito Robles, ha quedo en la opacidad, claro está que,

fuera de una vendetta política y venganza del inquilino de Palacio Nacional,

para cobrarle todas las ofensas políticas y traiciones, que la ex jefa de

gobierno acumuló en contra de AMLO.

Se ha hecho un show mediático con Lozoya, lo cierto, cierto, es que la cárcel

no la pisará, eso lo puede dar por descartado, y como dice el presidente “hay

que cuidarlo” no se nos vaya a morir el único testigo que tenemos, ya

maiceado y listo para la puesta en escena.

El ex director de Pemex, si bien es cierto, era amigo del presidente, tampoco

era quien movía los hilos de la política adjunta, esos eran Luis Videgaray y

Miguel Ángel Osorio Chong, el primero, vive como catedrático en una

prestigiada universidad, y el segundo tiene fuero constitucional, como

senador de la república.

Lo cierto, que al expresar, que hay que cuidarlo, el presidente deja muy claro,

que es Lozoya el único pez gordo que tiene, para fincar y hacer valer su lucha

contra la corrupción, es por eso que el hermetismo se guarda, y esconden su

verdadero lugar de descanso, porque eso es lo que hace, descansar, eso de

que está enfermo, lamentablemente, ni el mismo se la cree.

Ha empezado a dar nombres, pero estos no serán, ni los de Felipe Calderón,

ni mucho menos los de Carlos Salinas, de Peña Nieto ni hablar, parece ser

que el pacto con AMLO, será respetado y por ende la declaración de no ir, y

mucho menos perseguir a ningún ex presidente de México; la visita a

Washington del mandatario, le puso los pies sobre la tierra, e hicieron que en

lo aparente pusiera calma en el circo urbano pandémico.

Ya cambió su discurso para los carteles mexicanos, también trata de ser

amable y convincente con los gobernadores, sobre todos, los que encabezan

la rebelión política fuerte; además de dar apapachos, también manifestó su

compromiso de borrón y cuenta nueva, que todos se equivocan y que hay

que ver por el país, tal parece que el jalón de orejas de la Casa Blanca, pudo

más que 100 millones de mexicanos.

¿Y porque Lozoya? El presidente se dio cuenta que Genaro García Luna, era

un empleado de los Estados Unidos, su detención e información, son

propiedad de los secretos de estado, pero del más alto nivel de Washington,

y por consiguiente, difícil que llegue a México, porque los intereses de

Estados Unidos, están muy por encima de la política doméstica de nuestro

país.

También se dio cuenta, que Chayito Robles, no aportaba nada, más que

satisfacer su venganza y su revancha, para cobrar afrentas y poner orden, en

lo que se pretendía, pudo haber sido, la punta del iceberg, pero fue la punta

que clavo la daga en la mismísima 4T.

La detención de Cesar Duarte en Estados Unidos, donde todos sabían que

vivía, allá en Miami, Florida, tampoco trae nada al gobierno de la 4T, porque

al ser traído a México, tendrá que ser puesto a disposición de las autoridades

de Chihuahua, donde está el origen de la demanda y las órdenes de

aprensión en contra del ex gobernador.

Al presidente le urge una caja china, Lozoya puede ser, aunque los delitos de

los que se le acusan no sean graves, lo que importa es exhibir la corrupción

de gobierno anteriores, que le den oxígeno a la 4T, y que puedan tapar, por

un tiempo, de perdido hasta pasar las elecciones del 2021, todo el desorden

y podredumbre de esta administración federal. Y si no échele un vistazo a la

página de transparencia.

Por lo pronto, los leones que ya afilaban sus colmillos, se quedarán con las

ganas de degustar la carne fresca y con hambre seguirán.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás.

A pesar de todos los esfuerzo del gobierno estatal, los contagios siguen en aumento, ya la curva parece haber dado un ligero respiro, pero aun la irresponsabilidad de la población, es la mayor amenaza para seguir en el aplanamiento de la pandemia.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha manifestado su

compromiso con los tamaulipecos, y exhorta a todos a seguir con las medidas

de mitigación en casa, como el lavado de manos, la sana distancia, a seguir

resguardado y a no salir, solo a casos esenciales, a sanitizar autos y lugares de

reunión baja, a tener un estricto control de centros comerciales y seguir con

el doble no circula, además de reducir la movilidad por la noches de 10 de la

noche a 5 de la mañana, para reducir por todos los frentes, que la epidemia

siga avanzando.

A través de la secretaria de Salud, Gloria Molina, bajo la estricta vigilancia del

comité técnico en salud del estado, el gobernador Cabeza de Vaca, mantiene

un monitoreo permanente de la situación que guarda el estado, la reapertura

comercial, se ha dado de manera escalonada, y las compras de pánico han

dejado de ser propias de la población.

Con el cierre de negocios los fines de semana, se logró reducir el número de

contagios, además se da a los hospitales un respiro en la atención médica,

evitando su saturación total, abriendo espacios para los casos graves.

La mayor responsabilidad es de los ciudadanos, hagamos nuestro mayor

esfuerzo, por nuestras familias.

