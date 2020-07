Ciudad de México. 06 julio2020. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que dio negativo a la prueba de COVID-19 que se realizó como parte del protocolo para viajar a Washington.

“Me hice la prueba del covid, para que el reforma pueda decir que ya estoy completamente alineado… entonces si me la hice, yo no tenía ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, y le hago caso a los doctores, que han dicho que si no hay malestar del cuerpo, tos, fiebre, malestares al respirar, pues no se hace la prueba.

«Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y tengo que estar muy seguro, de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba , llevo mi certificado».

«También, humildemente, no me quita nada, si allá por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, pues lo vuelvo a hacer , porque tengo que ser respetuoso de las reglas de ese país, y no se me quita nada no hay ningún demérito, y yo quisiera que nadie se enfermará”, indicó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa de este martes.