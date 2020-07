Ciuda de México. 24 julio 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que él sigue la recomendaciones de médicos y científicos, y que si se considerara que usar cubrebocas ayuda, entonces lo haría.

«A mí tanto el doctor Jorge Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia (…) No quiero entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente demostrado» señaló Andrés Manuel

El mandatario federal comentó que sí utiliza la mascarilla en lugares donde es necesario o es norma hacerlo, como cuando viaja en avión o en la oficina donde recibe a ciudadanos y dirigentes.

Afirmó que la pandemia está perdiendo fuerza poco a poco, y que ha sido dolorosa la pérdida de vidas humanas en el país debido al nuevo coronavirus, pero que ya existen indicios de que esto está bajando.

Luego de que el jueves se registrara un nuevo récord diario de casos confirmados de COVID-19 en el país, el presidente indicó que esto puede ser porque hay un mayor número de pruebas o por la actualización de información, pero que hay indicios de que están bajando las cifras.