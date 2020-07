Ciudad de México. 11 julio 2020. A diferencia de las conferencias de Salud que ha emitido el Doctor Hugo López-Gatell donde se ha mostrado tranquilo, en la conferencia vespertina de ayer explotó y se mostró molesto por varios temas.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud “explotó” contra periodistas, no expertos y gobernadores de Estados que han cuestionado el manejo de la pandemia en México.

«Los 35 mil muertos no dependen de una persona, no dependen de un nivel de gobierno. En México tenemos 3 ordenes de Gobierno. Todos y todas tenemos que emprender una acción y centrarnos, que es protegernos unos a otros. Es impresionante cómo el discurso se ha distorsionado a un tema absolutamente inútil, estorboso que nos está afectando a todas y todos, es muy importante que lo tomemos en cuenta» señaló López-Gatell

Gatell enfatizó una información que salió en la rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud quienes enumeraron los riesgos para México con la pandemia, donde se hizo hincapié en la reapertura apresurada de sectores no esenciales de la población (acciones que han llevado a cabo Estados de México como Nuevo León) y los peligros de crear un mayor número de contagios de COVID-19.

Otro de los puntos que tocó la OMS fue la deficiente vigilancia epidemiológica, donde el Subsecretario aseguró que si en México falla, no es por culpa de una sola instancia ya que el país para llevar sus cifras se apoya de las 32 entidades federativas y es ahí donde puede haber fallas de conteos y distorsiones de cuentas.

«Si hay deficiencia de información por que de origen no se produce a tiempo o peor aún, por que se distorsiona, no es posible tener un monitoreo adecuado de la epidemia al nivel nacional»

Aseguró que los conteos de los Estados tienen un rezago superior al doble en cuanto a las cifras que se emiten a nivel nacional lo que deja a Gobierno con gráficas en donde se ponen casos sospechosos a la espera de que las entidades federativas puedan confirmar o descartar la presencia del virus.

“Pruebas, pruebas, pruebas, hay diarios nacionales que enfatizan que no se hacen pruebas, hay intelectuales que dicen que no se hacen pruebas, hay columnistas que dicen que no se hacen pruebas. Tenemos la mitad de la realidad por que no se terminan de hacer las pruebas por que no se completa el proceso de notificación las pruebas ya realizadas y por que se está distrayendo la atención en hacer pruebas, y esto es en el nivel local, de hacer pruebas sin tener un criterio claro correspondiente con los lineamientos nacionales de vigilancia epidemiológica».

Para cerrar el tema López-Gatell aseguró que el tema es una molestia que dificulta el manejo de la pandemia, además de que nada más “busca confundir a la audiencia de que México es un país que no hace suficientes pruebas”, pero la realidad es que se está esperando a que los Estados completan las pruebas.