Sin lugar a dudas los mexicanos somos inmensamente ricos, no en el sentido de

dinero y lo que proporciona -por lo menos la inmensa mayoría somos pobres aunque

nos disfracemos de clase medieros-, me refiero a la lengua, a la expresión en toda su

magnitud.

El título de hoy se refiere a ése refrán “Lo que es parejo, no es chipotudo” dejando

en claro que la igualdad entre pares siempre debe existir y más entre gobernantes y

gobernados, porque se corre el riesgo de caer en una tiranía.

El tema viene a colación porque en medio de la Pandemia del Coronavirus o

COVID-19, ‘dicen las malas lenguas de las buenas gentes’ que la presidencia municipal,

no el Cabildo, dio a conocer el monto de las multas a las que se puede hacer acreedor un

ciudadano que: 1) no respete el doble hoy no circula; 2) Maneje un automotor sin cubre

bocas; 3) Maneje un vehículo automotor entre las 22 y las 5 hrs., sin causa justificada.

La autoridad municipal en la capital tamaulipeca, Cd. Victoria, asegura que esta

norma se publicó en el Diario Oficial del Estado, aunque el mismo Cabildo asegura no

se analizó, discutió o aprobó en el Pleno.

Una precandidata a la Silla Grande del Municipio victorense, la diputada local

Pilar Gómez, por cierto de Acción Nacional, convoca a la unidad y asegura que: “!La

medida debe ser fundamentada en la Ley!… Al revisar el periódico Oficial, este NO

menciona ese tipo de sanciones.”

¿Significaría que el funcionario lector del decreto ‘inventó’ esa norma? La

diputada Gómez Leal, abogada de profesión y Notaria Púbica con licencia, es clara en

su postura.

Doña Pilar Gómez sigue expresando: “Cualquier acto que incluya una sanción

debe ser claro, justo y considerar a quienes caigan en actos sancionados. Por ejemplo los

que trabajan hasta después de las 22 hrs., a quienes van a visitar a un enfermo o aquellas

que tienen una urgencia médica o familiar. Siempre será mejor convencer- Todos

queremos combatir los contagios, pero así como se plantea pareciera que es una medida

recaudatoria y no de prevención sanitaria”.

Otro diputado local, a quien también se le menciona como precandidato a la

sucesión del Dr. Xicoténcatl González Uresti, es el victorense Arturo Soto Alemán,

quien no solo manifiesta su descontento, sino que proporciona su número telefónico

para atender a los ciudadanos, vía WhatsApp al número 834 1481828.

El oriundo de la Colonia Azteca, dice “Entiendo que hoy más que nunca debemos

cuidarnos y cuidar a nuestra familia, evitar salir lo más que podamos. Valoro y

reconozco a las autoridades que hacen todo su esfuerzo por hacer cumplir la ley y

protegernos, pero ojalá que los alcaldes, así como se pulen y organizan para multar y

aplicar a rajatabla los reglamentos, sean igual de eficientes en el resto de sus tareas y

rendición de cuentas. Los victorenses no toleraremos ningún abuso; me mantendré

vigilante a que no se cometan abusos de ninguna índole. Estas medidas no son, ni deben

ser recaudatorias sino preventivas… basta de ser azadones, ¡Hay que ponerse a jalar!

El mensaje de Arturo Soto es claro y muy contundente al grado que con letras

mayúsculas termina su mensaje: Reporta cualquier abuso vía WhatsApp de inmediato a

mi teléfono personal.

El mismo martes los creadores de memes hicieron una tabla comparativa con las

multas del Municipios al Pueblo: 1) doble hoy no circula; 2) Manejar sin cubre bocas;

3) circular entre las 22 y las 5 hrs. Las multas aplicables es de 868 pesos cada una.

La ironía no estuvo ausente y la creatividad victorense hizo el revire: Las multas

que el Pueblo aplicará al Municipio serán: Mil pesos por cada bache; Mil por cada

esquina con basura no recolectada; Mil por cada casa que no tenga agua; 10 mil pesos

cada que Xico baile.

Comparto el punto de vista, no del partido oficial en Tamaulipas, pero si el sentir

de dos ciudadanos del mismo partido que el presidente municipal y que los sabios

entendidos de la política, incluso aseguran que el galeno, hijo de dos prominentes

educadores, buscará la reelección.

Es posible que los asesores del presidente municipal no perciban el malestar

general de los ciudadanos de Victoria. Como profesional de la medicina Xicoténcatl

González Uresti fue una autoridad en su área, por ello se hizo de tantos amigos que

desde su candidatura independiente lo apoyaron… ¿Cuántos le quedan?