El Huracán Hanna, categoría 1, entro por la región de Corpus Christi y fue

bajando hacia el Valle de Texas, dejando lluvias y severas inundaciones en el

Sur de Texas, desde Harlingen hasta, por el rumbo de Roma, y en su paso, en

el norte de Tamaulipas, aún continúan las lluvias, dejando opiniones

encontradas.

Mientras los ganaderos y agricultores de San Fernando, están felices por las

lluvias, y las más de 5 pulgadas de agua, registradas en algunas zonas,

también los habitantes de la Laguna Madre, están contentos por el romper

de las olas, las fuertes marejadas y vientos, acarrean también nutrientes, que

generan mejores pescas en los mariscos exquisitos de la región.

Sin embargo, para las ciudades de Matamoros y Reynosa, las cosas no

pintaron igual, las zonas proclives a inundarse, se inundaron, eso no es la

novedad, la colonia Buenavista, San Francisco, La calle Primera y Canales, Los

Sauces, y unas 60 colonias, ubicadas en las partes bajas, seguirán sufriendo

esos estragos, porque en su tiempo y momento, fueron construidas en las

partes más bajas de la ciudad y ahora 30,40 o 50 años después, el agua

seguirá su camino natural. Eso no cambiará.

En Reynosa, los drenes fueron desazolvados, limpiados de maleza, para

prevenir precisamente estas posibles inundaciones, pero la poca cultura y

educación cívica de la población, se dejó notar, porque a solo unos cuantos

días de la limpieza del sistema hidráulico de la ciudad, ya lucía llena de basura

y desechos sólidos mayores, propios de los hogares aledaños.

La alcaldesa de la ciudad, Maki Ortiz, ha puesto a disposición el recurso

humano y económico, con el que cuenta la administración municipal,

empleados y personal de COMAPA, Protección Civil, Bomberos, todos

haciendo su máximo esfuerzo, por salvaguardar la integridad física y el

patrimonio en la medida de lo posible.

Buscar culpables, es típico de estos tiempos, sin embargo les recuerdo, que,

“Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca”, y el

agua siempre buscara salida, donde alguna vez corrió libremente, pero ahora

hay asentamientos humanos, y eso ocasiona problemas de inundaciones,

afectaciones patrimoniales y una sinfín de argumentaciones de adversarios

políticos, que buscan como culpar a la alcaldesa por las lluvias fuertes y las

inundaciones.

El tirar la basura en la calle, ni limpiar el frente de tu casa y, sobre todo

arrojar todo tipo de objetos a los drenes y canales de desagüe, ocasiona en

estas temporadas, y mienten aquellos, que aseguran que nunca se habían

registrado estos hechos, la memoria les falla, y sus ideologías políticas salen a

relucir, aprovechando la desgracia ajena.

Ortiz Domínguez, ha sido comprometida con su trabajo,

en el combate a la pandemia de covid-19 y ahora con las fuertes lluvias, su

respuesta ha sido casi inmediata, pero hay personalidades que nada les

embona, si, son esos que algún momento fueron el poder, y no hicieron

nada. Pero ahí están, no ayudan pero si critican.

Pero el agua, también trajo muchos destapados, vimos como el diputado,

Rigo Ramos, pedía ayuda a la población, con víveres a través de su oficina de

gestoría, para luego el con esas donaciones irse a tomar la selfie y

promoverse en sus aspiraciones políticas. La ética no es su fuerte.

Al diputado federal Armando Zertuche, mejor ni hablo, si no sale de su

casa en tiempos normales, nomás del Gym y los cafés, ahora con agua en las

calles, sería injusto enlodar sus finos zapatos. Si alguien no está de acuerdo,

acepto las críticas y réplicas o díganme alguna gestión u obra, que el

diputado haya hecho a favor de Reynosa.

Pero también hay gente, que si está comprometida, durante la pandemia, la

luchadora Eva Reyes, amiga, siempre dispuesta a ayudar a sus semejantes,

redoblo el esfuerzo, y no quiere ser candidata, siempre ha sido participativa y

sus ayudas en la peor crisis de salud, se las agradecen muchas

familias. Sin exhibicionismo y con amplio sentido humanitario.

El agua dejará beneficios, muchos más que las afectaciones, pero también

destapó intereses políticos, de aquellos con oportunismo, y viendo la

desgracia aprovecharon para hacerse notar.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

En otro orden, pero por el mismo sentido, el cabildo de Reynosa de manera

contundente y por unanimidad, autorizó el presupuesto, para la construcción

del Complejo Asistencial; obra que tendrá una inversión de 109 millones de

pesos.

Sin lugar a dudas, esta construcción tendrá dentro de sus instalaciones una

Casa Hogar Infantil, una centro de Atención Al Menor Fronterizo, y una casa

Hogar para Adultos Mayores, que vendrán a proveer de un lugar seguro a

personas vulnerables.

Con la firme determinación, el complejo se ubicara en la colonia, Puerta del

Sol, donde el las próximas semanas, se harán los ajustes necesarios, para

empezar la construcción de la importante obra asistencial.

En esta autorización, se ha puesto de manifiesto el interés colectivo de los

reynosenses, dejando atrás diferencias ideológicas y ante poniendo, los

intereses de la ciudad, por el bien de las familias de Reynosa.

chanorangel@live.com.mx