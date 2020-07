Cd. De México, 17 de Julio del 2020.- En la actualidad, es común escuchar la palabra “chatarra” para distinguir un tipo de alimentos, este vocablo no sólo se utiliza para referirse particularmente a los metales viejos (trozos, aparatos que ya no funcionan, monedas, etc.), sino también para indicar que algo es de muy baja calidad alimenticia.

En realidad la comida no está preparada con chatarra, esta expresión lo que nos indica es que son comestibles pobres en nutrientes, con un alto contenido de azúcar, grasa y sodio. Ejemplo de ello, los son las papas fritas, los refrescos, golosinas, pasteles, helados, bizcochos, algunas comidas rápidas, como hamburguesas, pizzas, hot dogs, etc.

-Comida China.- A pesar de que esta comida es abundante en alimentos vegetales, esta no deja de contener aditamentos como GMS y condimentos que pueden dificultar la digestión. Una combinación de carne con vegetales, arroz y sopa tiene en promedio 750 calorías.

-Dona Con Café.- Tan solo una dona (de 100 g aproximadamente) contiene 452 calorías, sin contar que están hechas con base en harinas, azúcares, colorantes y conservadores. Si sumamos una bebida, un capuchino, por ejemplo, tenemos 119 kcal.

-Hamburguesa En Combo.- Cuando la hamburguesa viene en combo, es decir, con papas y refresco, puede aportar de 2800 a 3000 calorías, ya que, además de los azúcares del refresco, la mayoría de los alimentos están fritos y están hechos con base en harinas.

-Pollo Frito.- Recordemos que es pollo recubierto con harina y que además se fríe en una abundante cantidad de aceite. Una porción con refresco y papas va de las 920 calorías, mínimo.

-Sandwich Comerciales.- Cuando la hamburguesa viene en combo, es decir, con papas y refresco, puede aportar de 2800 a 3000 calorías, ya que, además de los azúcares del refresco, la mayoría de los alimentos están fritos y están hechos con base en harinas.