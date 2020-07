Nuevo Laredo, Tamaulipas, 1 de Julio de 2020.- En respuesta a peticiones que le hicieron vecinas y vecinos, a través del programa ‘Miércoles Ciudadano’ en su modalidad de videollamadas, el presidente municipal Enrique Rivas anunció obras de pavimentación con concreto hidráulico, y redes de electrificación y agua potable en las colonias Transformación Social, Arturo Cortés Villada, Nueva Era e Independencia Nacional.

De manera virtual el alcalde se enlazó por videollamadas con las y los habitantes de dichas colonias y les hizo saber la respuesta a las peticiones de infraestructura urbana anteriormente hechas, agregó que por medidas sanitarias continuarán realizando el programa vía remota y la pandemia no impedirá darle soluciones a la gente.

“Terminamos una edición más de ‘Miércoles Ciudadano’ de forma virtual, debido a que las restricciones no nos permiten recibir al ciudadano, pero que la pandemia no sea un pretexto de no atender a la gente, hemos visto cómo hacer las cosas usando la tecnología. Esto es poder servir, ayudar y no tener excusas para cumplirles”.

Las obras se realizarán a través del Ramo 33 y son construcción de red de electrificación en la colonia Transformación Social; pavimentación de concreto hidráulico en la calle General Cedillo, entre Río Loira y Río Suchiate, en la colonia Arturo Cortés Villada; pavimentación de concreto hidráulico en Diagonal Profr. Jesús González Bastién, entre Profr. Jesús González Bastién y Límite Oriente, en la colonia Nueva Era; complemento de la red de agua potable por la calle Praxedis Solís; y la construcción de red de electrificación y pavimentaciones asfalticas, en la colonia Independencia Nacional.

María Fuente de la Cruz, habitante de la colonia ‘Arturo Cortés Villada’, agradeció al alcalde por la próxima pavimentación de la calle General Cedillo, agregó que tiene casi 11 años solicitando la pavimentación y afortunadamente este gobierno le cumplirá su petición.

“Mi petición fue la pavimentación de nuestra calle General Cedillo, nos dijo que ya está autorizada, tenemos casi 11 años viviendo aquí y cuando llueve se hace mucho lodo. Estamos muy agradecidos los vecinos porque nos van a pavimentar”.

Al final el alcalde se comunicó con la ciudadana Alicia Trejo Huerta, de la colonia Valles de Anáhuac, quién le solicitó la atención del programa de ‘Médico a Tu Puerta’ para su respectiva valoración, así como ayuda para adquirir un andador, ya que unos años atrás tuvo un accidente automovilístico que le dejó problemas en sus piernas.