Austria, 12 de Julio 2020. Charles Leclerc ha tenido un día difícil en el Gran Premio de Estiria tras chocar con su compañero Sebastian Vettel y dejar fue ambos monoplazas de Ferrari. Peor arranque del Mundial imposible para el ‘Cavallino Rampante’.

El movimiento del monegasco ha sido en el mismo punto en el que Vettel chocó contra Sainz en la primera carrera, solo que esta vez ha sido el alemán el que se ha visto impactado por el propio Leclerc, que fue capaz de hacer magia en la primera cita y salvar los muebles con un gran segundo puesto.

Leclerc estaba remontando desde la 15ª posición, ya que salía 14º al ser sancionado con tres posiciones (era 11º natural tras la calificación del sábado), cuando en la frenada por el interior ha apurado para sobrepasar a Vettel, que se lo ha llevado puesto en el giro. La imagen era dantesca, con el Ferrari encalomado sobre la zaga de su compañero, al que ha destrozado el alerón trasero, mientras que el 16 ha hecho lo propio con el suelo de su coche.

«Estoy decepcionado. Lo siento, pero se que no es suficiente. Seb no tuvo nada que ver. He decepcionado al equipo después de todo lo que se trabajó en las actualizaciones. Debo aprender de esto», ha reconocido el monegasco.

El anterior choque entre dos Ferrari, fue en la salida de Singapur 2017 y acabó costándole a Vettel cualquier opción al título de pilotos. La marejada en Maranello va a ser de aúpa por muchos motivos, los cero puntos de Vettel en el Mundial, y la caída de posiciones del equipo en el Mundial de Constructores en un año clave ante la bajada de presupuestos a 145 millones de cara al año que viene.