Tijuana, México, 02 de Julio 2020. Leandro González Pirez abandonó el futbol mexicano después de tan solo un semestre en Tijuana para fichar por el Inter de Miami de Rodolfo Pizarro.

El defensa argentino, que disputó 14 partidos con la escuadra fronteriza durnte el cancelado Clausura 2020, se convirtió así en la primera baja de Xolos de cara al próximo torneo de la Liga MX.

Welcome, Leandro González Pirez!#InterMiamiCF has signed the 2018 MLS Cup and 2019 U.S. Open Cup-winning defender » https://t.co/HcsOjVcn2N pic.twitter.com/uUz4tBMvWI

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 1, 2020