El arribo a México del ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, que

estaba preso en España y el gobierno español aprobó su extradición a nuestro país, a

petición misma del inculpado, es esperado para hoy miércoles por la noche para ser

juzgado por actos de corrupción.

Entre los grupos de MORENA están de fiesta por eso y el coordinador de la bancada

en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo llanamente y sin rodeos que

sin descartar a nadie en el combate a la corrupción, “no debe haber excepciones ni

protegidos” así se trate del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Otro que también festinó la extradición de Lozoya Austin fué el presidente Andrés

Manuel López Obrador, el que como es su costumbre se pitorreo del ex funcionario en

desgracia de la pasada Administración, al asegurar que con su extradición se podrá

saber como se obtuvieron los votos para aprobar la reforma energética y al ritmo de

una canción del Chico Che preguntó : “¿quién pompó reformita, quién pompo”.

Durante la aburrida y a modo mañanera López Obrador dijo que éste reforma fue un

gran engaño y un gran fraude para el país, y donde se buscó destruir a Pemex y a la

Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No soy juez, ni siquiera abogads, para juzgar a Lozoya Austin, si hizo

bien o mal las cosas durante su encargo, lo que veo mal son las bravuconadas y las

payasadas con que hacen referencia al caso del otrora director general de PEMEX,

es tiempo ya de que el Presidente López Obrador se conduzca con

seriedad en el desempeño de alto cargo, lo mismo que sus subalternos que apenas

van empezando en éstas lides y ya se quieren comer vivo a un expresidente.

La corrupción es cultural, dijo Peña Nieto el día que lo abordaron sobre del tema, pero

quizá debió de haber sido más explícito, porque no lo entendieron como lo ha dejado

ver el mismo mandatario nacional. La corrupción nos llegó de España hace 500 años y

así nos seguimos de frente y a decir verdad López Obrador y su Cuarta T no va a

acabar con terrible mal, no hay ni señas de realmente tengan esa intención.

Que mejor evidencia de ello que Manuel Bartlett Díaz se hizo rico en gobiernos

priístas y ahora su hijo que hizo el gran negocio con los enfermos del COVID, en el

gobierno de López Obrador, donde quedó la dureza del combate a la corrupción. Lo

que veo es un ajuste de cuentas en contra de los que le pusieron piedras en el

camino para llegar al poder.

Al asegurar el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno no ha

abandonado a las mujeres y hacer énfasis en que nunca se había protegido tanto a

éste sector como lo hace su Administración, además de señalar que no existe una

disminución en el presupuesto para protegerlas, deja ver a la legua que todavía anda

sangrando por la herida, por la revirada que le dieron las mujeres en ese sentido.

Con su argumento favorito López Obrador precisó que su gobierno no es como los de

antes donde, dijo, mandaba el poder económico, y que México vive el movimiento de

transformación más importante que hay hoy en el mundo.

“No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está

castigando a los que asesinan a las mujeres, el feminicidio. No hay disminución de

presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora”,

reiteró, como para convencerse de su dicho. Bonita forma de proteger a las mujeres,

castigando a los que las asesinan, de dar risa.

Por cierto los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron mantener el cierre

parcial de la frontera entre ambos países por 30 días más, esto es hasta el próximo 21

de agosto. Igual medida determinaron Estados Unidos y Canadá, para todo lo que no

sea viajes esenciales, pero aún no se ha dado la confirmación oficial.

En el caso de México la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través

de las redes sociales que tras haber revisado el desarrollo de la propagación del

COVID-19, nuestro país fue el que planteó a EU la extensión por 30 días más, de las

restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera común.

“Pueden derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia

necesariamente lo que ocurrió. Aún estamos obligados a aprender ese pasado”, dijo

David Blight, profesor de Historia en la Universidad de Yale, experto en la Guerra

Civil, la Reconstrucción y estudios afroamericanos, durante una entrevista con BBC

Mundo.

Ahora resulta que las tranzas que se están dando en el gobierno de López Obrador,

se han desatado en la venta del acero de estructuras del fallido aeropuerto de

Texcoco. La senadora panista, Xóchitl Gálvez, que no se anda por las ramas presentó

ante la Secretaría de la Función pública (SFP) una denuncia por la adjudicación de un

contrato al Grupo Gilbert Estructuras en Acero, a la que el grupo aeroportuario de la

Ciudad de México le vendió 49 mil toneladas a razón de cuatro mil 30 pesos la

tonelada. Lo chistoso del caso es que el Grupo Gilbert, misma que es proveedora de

la SEDENA que está remodelando el viejo aeropuerto de Santa Lucía.

Por decreto del Gobierno del Estado en Tamaulipas a partir del próximo sábado habrá

ley seca con la intención de frenar la movilidad de la población, con miras a detener la

ola de contagios del COVID-19.

Añade el decreto que ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado que se

establece la reapertura de tiendas de autoservicio , de conveniencia y abarrotes , para

sábados y domingos, pero con horario limitado y deberán cerrar a las 5.00 de la tarde.

La noticia de que ya se encuentra libre del COVID-19 el gobernador de

Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue recibida con agrado por la

ciudadanía. “Esta tarde me fueron entregados los resultados de una nueva prueba del

COVID-19, Gracias a Dios la prueba de PCR dio negativo”, por lo que decidió levantar

el aislamiento al que se sometió desde el pasado 2 de julio cuando dio positivo al

virus. “Agradezco a todas las personas que estuvieron pendientes de mi estado de

salud”, dijo el mandatario estatal.

Y a propósito de con miras a fortalecer la cultura de respeto a los derechos de las

mujeres, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el Panel : Igualdad y

Prevención de las Violencias, con la participación de especialistas en Derecho,

Psicología y Educación.

El evento que fuera transmitido a través de la plataforma Zoom, contó con la

participación de la gerente del Programa de Género de la Organización Hispánica in

Pilanthrophy, Paola Feregrino, quién habló del persistente problema de la violencia

hacia las mujeres, traducido en acoso sexual y otras manifestaciones.

La Psicóloga Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro , feminista y activista

por los derechos de las mujeres y las niñas y especialista en estudios de género y

derechos humanos, dijo que para evitar la violencia de género es necesario conocer y

prevenir el hostigamiento y acoso sexual, por ello, afirmó que su presentación fue

desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Sostuvo que para ello se deben conocer los momentos en que ocurren las violencias,

así como saber en que consisten el hostigamiento y el acoso sexual. De igual forma,

en cómo están definidas éstas conductas ante la ley y cuales son las nociones

centrales que deben conocer para detectar éstas conductas.

