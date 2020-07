La respuestas de la sociedad al cobro de multas a quienes anden en la calle después de las diez de la noche y

hasta antes de las cinco de la mañana, es que, los ciudadanos le cobrarán al Municipio mil pesos por cada bache

detectado, mil pesos por cada esquina con basura y tres mil pesos con cada casa sin agua, esto para que se

entiendan entre multas y multas.

Lo único malo es que, las multas del Ayuntamiento a la comunidad si se pueden y son válidas, pero, al revés no, por tanto, el hacho de que se haya aplicado las primeras dos y media decenas de multas, es una prueba de que las cosas van en serio para evitar la movilidad de las personas con motivo de la emergencia sanitaria que existe por la presencia de la pandemia, a la cual, las medidas no le han hecho nada porque persiste.

Nadie tiene porque andar en la calle las horas marcadas en el Decreto dado a conocer por el Gobierno de la Entidad para reducir la movilidad y evitar contagios en la población que ocasionan ya alta ocupación de camas en los hospitales, al grado tal que, en ciudades como Reynosa y Matamoros, se habla de saturación, porque los pacientes se contagiaron debido a la falta de éxito en las medidas preventivas que fueron consideradas por las autoridades de salud.

El hecho de que se multe a la gente porque anda en la calle después de las 10 de la noche y hasta antes de las

cinco de la mañana por el asunto de la pandemia, causa problemas a los ciudadanos, por supuestas restricciones a su libertado, la realidad es que incumplen un decreto que obedece a una emergencia sanitaria y que, se llega a ese extremos, porque se hicieron muchos esfuerzos para que los ciudadanos colaboraran, sin embargo no lo hicieron y se pone en resigo a la población por la incomprensión de los menos.

Además, las multas por violar el Decreto llegan en un momento de gran urgencia para el municipio y hasta podría exhibir la cuenta en la cual se paguen las multas para que los recursos obtenidos se destinen a la compra de camiones de basura o de más asfalto para incrementar el programa de bacheo, los victorenses se darán cuenta de que vale la pena este tipo de infracciones.

Es cuestionable que las personas en lugar de acatar los Acuerdos por la emergencia sanitaria, los cuestiones y casi todos busquen la forma de librar las medidas que allí se establecen so pretexto de que no son necesarias, porque el COVID-19 es un asunto que no está en las calles, ni en las aglomeraciones de personas en cualquier tipo de evento público.

Por el tamaño de las necesidades financieras que tiene el municipio de Victoria, la multa por trasnochar tiene que

mantenerse para que se convierta en un esquema de financiamiento a favor de los servicios públicos.

Hay otra parte de quejosos por la suspensión de actividades comerciales esenciales y no esenciales, quienes

consideran que esta determinación los tiene en serios problemas económicos, pero, la realidad de las cosas es que, cualquier comida que se venda después de las 10 de la noche en lugar de ser benéfica para las personas daña su salud, si se toma en cuenta las recomendaciones de los profesionales de la nutrición.

Sería interesante que los investigadores de salud, tratasen de encontrar una relación directa entre la venta de tacos después de las 10 de la noche y la salud de la población y se está en el tiempo preciso de medirlo ya que, pudiera suceder que, que la gente no coma tacos, sería proporcional en forma directa a la disminución del sobrepeso y la obesidad, que es la otra epidemia que hay en el país y que, a pesar de las medidas preventivas y las estrategias que se echaron a andar en los últimos 20 años, la situación es más complicada porque cobra vidas a partir de las comorbilidades entre ellas diabetes, hipertensión y dislipidemias.

Los otros.

El Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, superó la positividad de la prueba de COVID-19

que tuvo hace unos días, mismos que se aisló, para evitar complicaciones en su salud, por ello, este martes en su

cuenta de redes sociales hizo saber que la prueba practicada este inicio de semana resultó negativa, por tanto,

habrá de incorporarse a sus actividades normales.

De entre las cosas que se perdió debido al confinamiento en su residencia, fue la sesión de trabajo del Grupo de

Gobernadores del Noreste que trabaja al unísono para enfrentar la pandemia de COVID-19 y la reunión de

mandatarios del PAN, en la cual se cambió al dirigente, porque el hidrocálido Martín Orozco Sandoval porque

cumplió el tiempo estipulado y en su lugar nombraron a su homólogo de queretano, Francisco Domínguez Servién.

Quizá entre las primera actividades que lleve a cabo el mandatario de Tamaulipas será rechecar el asunto de la

emergencia sanitaria por COVID-19, de manera especial en el asunto de la atención médica, porque circulan mil y

una versiones sobre las dificultades que hay.

Dicho por el Secretario de Educación del país, Esteban Moctezuma Barragán, la suspensión de clases desde marzo debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes de educación superior tuvieron los mejores resultados en la conclusión de sus programas de trabajo del semestre en línea.

Con su comentario sobre la educación superior que imparte el estado Mexicano, el funcionario federal, englobó los resultados del trabajo en línea del semestre que terminó a fines de junio, para considerarlos como satisfactorios, aunque habría que analizar a detalles las cosas, porque en el nivel de primarias, el grave problema de los alumnos fue la falta de equipos de computo y el acceso a la Internet una de las causas principales para el cumplimiento de las actividades.

Las madres de familia dijeron que tuvieron que optar por los equipos de telefonía móvil para que sus hijos pudieran conectarse con los profesores, recibir instrucciones para tareas y trabajos de investigación, así como, confirmar que el alumno llevó a cabo la conformación de las carpetas que los padres de familia deberían de entregar para la evaluación del año escolar, en el caso de preescolar y primaria.

Poco se sabe del nivel de secundaria y de preparatoria, pero, a decir de Moctezuma Barragán, se libró el ciclo

escolar y ya la dependencia a su cargo está lista para iniciar el curso que viene y que tienen programado para el

cada vez más cercano mes de agosto.