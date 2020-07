El covid19 llegó para quedarse, de nada han servido todos los

esfuerzos de mitigación de los contagios, pues sigue y sigue creciendo

por una simple y sencilla razón, no hay vacuna y mientras no haya, no

hay cura ni manera de desaparecer el bicho enano que hace mucho

daño letal en México.

A pesar de los esfuerzos, lo único que han demostrado los gobiernos

todos en el mundo, es que no aprenden en cabeza ajena, la

experiencia de Wuhan, donde suspendieron todas las actividades

durante las 24 horas en una ciudad con más de 11 millones de

habitantes, nunca fue imitada a tiempo, esa valiosa experiencia, de

nada sirvió, pues los países europeos y ahora los americanos, tal

parece que ignoraron por completo lo vivido allá, donde se originó el

problema.

En España y en México la lucha contra la pandemia se centra en quien

es el culpable de los bajos resultados, regularmente terminan siendo

los ricos que la importaron o los pobres incompetentes que la

controlan. Es decir se convierte en una lucha de izquierdas y

derechas, proclamándose ambas corrientes como los poseedores de

la verdad absoluta. Es malo politizar el tema de la Salud, a final de

cuentas, el electorado terminará por no creerle a ninguna de las

fuerzas en conflicto.

Lo sorprendente es que definitivamente el covid19 afecta las

neuronas, ver a eminencias propagando mentiras resulta muy

sorprendente, ver a intelectuales cargándose para uno y otro lado sin

el menor conocimiento del tema, resulta desalentador, ver a analistas

modificando los números de la pandemia tan solo para decir que en su

visión personal de Marzo, las catástrofe que se acercaba llegó al

clímax en julio, resulta patético.

Pero lo más sorprendente es ver a profesionistas de cualquier rama

del conocimiento, defendiendo en redes sociales las mentiras que se

dicen sobre el tema de la salud. Todos mienten, los que fueron a la

universidad debieron de darse cuenta antes que la generalidad de la

población. Pero a veces es más cómodo, sumarse a la opinión de la

mayoría en sus redes sociales, que hacer un alto y reflexionar sobre lo

que está pasando.

Lo vimos en el tan cuestionado encuentro de Trump y AMLO, las

redes sociales ardieron ante la posibilidad de hacer el ridículo por

parte de México, los memes no dejaron de circular, pero a pesar de

todo ello, tanto el presidente Norteamericano como el mexicano dieron

cátedra de estadistas.

Basta solo hacer el recuento de lo sucedido, para que sin desestimar

la intención de Trump en su elección, podamos llegar a la conclusión

de que fue un éxito lo que le propuso su comité de campaña, con el

pretexto del inicio del nuevo tratado comercial. Y si alguien llegó a

pensar que la intervención de Trump ante la OPEP a favor de México,

no tendría costo, ahora ya saben que los favores con favor se pagan y

todavía salimos debiendo.

La actuación del Presidente de México, fue impecable, no escatimó las

lisonjas que eran necesarias en Campaña, él es un experto en ello,

pero con lenguaje diplomático dejó en claro la posición del país en los

temas fundamentales entre los dos países, a pesar del enojo de la

derecha que auguraba una debacle para la misión y que no quisieron

reconocer el valor del texto preparado para la ocasión.

Ambos mandatarios coincidieron en el tema toral del Tratado

Comercial entre los tres países, pero curiosamente nadie en los

medios de comunicación que le dieron cobertura lo resaltó, lo

importante para los estadistas, fue las mejores condiciones de trabajo

para los obreros de los tres países, tal y como lo contemplan las

cláusulas de este nuevo tratado, sin embargo a pesar de la mención

coincidente, los medios se entretuvieron más con los “Batazos” que se

dieron, el que llevó AMLO con un diseño especial para la ocasión y el

que entregó Trump sin duda adquirido en el Wal Mart de la Capitol St y

la H st.

Así que poco podemos esperar de los resultados, cuando la visión

mediática es tan simple, cuando la visión social es tan vacua, cuando

el odio es tan evidente, cuando la justificación es tan obvia, para ser

feliz en los tiempos del Covid19, solo hay que montarse en LA

CRESTA DE LA OLA.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com