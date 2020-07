Luego de la controvertida ocurrencia de multar a los conductores que no respetan las medidas gubernamentales para tratar de frenar la propagación del coronavirus en Victoria, es decir el programa “el doble no circula” y “el de no manejar de las 22 horas a las 5 horas”, se inundaron las redes sociales con miles y miles de críticas en contra del alcalde Xicoténcatl González Uresti.

Incluso, cientos de cibernautas no dejaron escapar la oportunidad para expresar ofensas de todo tipo en contra del alcalde victorense, algunas con humor, como aquellas que decían que mejor se dedique a bailar zumba y renuncie a la presidencia municipal, en tanto que en otras proliferaron puros insultos que reflejan el disgusto popular en la capital tamaulipeca.

También diversos actores políticos lanzaron fuertes criticas en contra del alcalde victorense, como es el caso de los diputados locales Pilar Gómez Leal y Arturo Soto Alemán del PAN, además de Patricia Pimentel Ramírez del MC, sin embargo, no se comprometieron a iniciar un proceso de juicio político en contra de González Uresti por la pésima administración municipal que sólo ha propiciado el atraso económico y social en la capital tamaulipeca.

“No basta con criticar las descabelladas ocurrencias de González Uresti”, coincidieron en señalar varios ciudadanos que fueron multados por no respetar el doble no circula, quienes demandan acciones más enérgicas en contra el alcalde bailarín, como es el caso de un juicio político para obligarlo a renunciar.

De nada sirve que la Comisión Permanente del Congreso Local emita un exhorto, como el que hizo el diputado local Florentino Sáenz Cobos en la sesión de ayer al alcalde victorense, cuando la sociedad exige se proceda legalmente en contra de González Uresti.

A propósito, un grupo de ciudadanos victorenses recurrieron al segundo síndico del cabildo local, Luis Torre Aliyán, a fin de recibir asesoría para tramitar un amparo en contra de las multas que les aplicaron las autoridades de tránsito de Victoria el viernes pasado.

Argumentan que en el decreto publicado el pasado 30 de junio sólo incluye el programa “el doble no circula”, por lo que creen que el de “no manejar de las 22 horas a las 5 horas”, fue una imposición ilegal del alcalde González Uresti, por lo que gestionarán un amparo en contra de esta arbitrariedad.

No hay duda de que la sociedad victorense está cansada de la actitud indolente de González Uresti, puesto que ahora fueron la aplicación indebida de las multas de tránsito, pero hay un creciente descontento por la falta de agua en diversos sectores de la población, el terrible deterioro de calles y avenidas en donde los baches se han transformado en auténticos pozos, la falta de alumbrado público y el deficiente servicio en la recolección de la basura.

Es por eso, que se requieren acciones más firmes en contra del alcalde González Uresti, ya que sí bien es cierto que la sociedad victorense se ha caracterizado por ser apática, el descontento popular puede encender la “chispa de la violencia” en la capital tamaulipeca.

En otro tema, la clase política está en vilo por la llegada del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien hoy será extraditado de España a México para ser juzgado por haber recibido sobornos de la empresa petrolera Odebrecht de Brasil y la compra ilícita de la planta Agro Nitrogenados a la compañía Altos Hornos de México.

Lozoya Austin recibió sobornos por más de 10 millones de dólares a cambio de adjudicar obras a la empresa brasileña, en tanto que autorizó la compra de las plantas de fertilizantes en Coatzacoalcos y en Cosoleacaque, Veracruz, con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.

El ahora exdirector general de Pemex no sólo aceptó ser extraditado de España, sino también se comprometió a cooperar en la investigación acerca de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y la compra ilícita de la planta de Agro Nitrogenados, según el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado muy interesado en la llegada de Lozoya Austin, ya que dará a conocer los nombres de funcionarios y legisladores que aceptaron sobornos para aprobar la Reforma Energética durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Tan interesado está que no sólo reveló en la mañanera del pasado lunes en Palacio Nacional que existe el compromiso de entregar videos de la entrega de los sobornos, sino también bromeó con la frase: “quién compo”, de su paisano Chico Che en torno a la Reforma Energética.

En fin, la llegada de Lozoya Austin acaparará hoy la atención de la clase política, sobre todo si resulta ser cierta la versión del fiscal Gertz Manero de que el ahora exdirector general del Pemex “soltará la lengua” en torno a la flagrante corrupción durante la administración de Peña Nieto.

Por último, se espera que hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronuncie sobre la procedencia, o no, de la controversia constitucional que promovió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en contra de Congreso Local que lo quiere juzgar por el presunto desvío de recursos públicos para financiar su campaña como candidato independiente a la presidencia de la república en el 2018.

