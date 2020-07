México, 17 de Julio 2020. El mediocampista mexicano Jonathan dos Santos, que ahora se ha convertido en un referente del LA Galaxy de la MLS, habló sobre su estancia en el fútbol estadunidense, el cual destacó por su organización y proyecciones, lo cual, afirma, harán que la liga se convierta a una de las mejores del mundo en el corto plazo, razón por la cual no se arrepiente de dejar el fútbol español para llegar a su actual equipo.

«No tardará en ser una de las mejores ligas del mundo, en tres, cuatro o cinco años por todo lo que se está haciendo. No me arrepiento de mi decisión, estar aquí me ha hecho ver más a mi familia», expuso el menor de los Dos Santos en una entrevista con LaLiga.

El mediocampista fue enfático sobre su grata experiencia en Estados Unidos y, particularmente, en el LA Galaxy, equipo que se ha ganado su cariño al grado, incluso, de querer retirarse con la escuadra californiana.

«Estoy feliz. No me quiero mover de aquí y ojalá pueda retirarme con Los Angeles Galaxy», expuso el canterano del Barcelona.

No obstante lo anterior, Jonathan también reconoció que no es sencillo pasar del fútbol español hacia la MLS, movimiento que algunos podrían considerar como un retroceso, pero también dijo que no se arrepiente de nada.

«No es fácil dar el salto de Europa a Estados Unidos, más cuando la MLS es una liga en crecimiento, pero estoy muy contento, no me arrepiento para nada», concluyó.