La cirugía basada en una reparación de hernia con resección nerviosa fue un éxito gracias a Dios! . Que quede claro que hice de todo para poder estar en el torneo de orlando con el equipo pero desafortunadamente llevaba un tiempo sufriendo con esta molestia que me impedia estar al 100% de mis posibilidades. Es una lastima y a la vez un alivio porque ya no tendré mas esta molestia que no podía controlar y que me estaba volviendo loco. . Estaré 6 semanas de baja. Asi que ahora toca recuperarse y pensar en lo que resta de temporada para poder ayudar al equipo en los objetivos que nos hemos marcado desde principio de temporada 🏆 No parare hasta conseguirlo. . Let’s go @lagalaxy 💛 I love you!