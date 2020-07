NUEVO LAREDO, Tam., 16 de julio.- La Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH) inicio este martes una investigación por la muerte de tres civiles

atribuidas a personal del Ejercito Mexicano, que hicieron pasar como integrante de

un grupo delictivo durante un presunto enfrentamiento ocurrido la madrugada del 3

de julio en el fraccionamiento Los Fresnos, de este municipio.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos

de Nuevo Laredo informó que una de las quejas por ejecución extrajudiciales fue

presentada ante la CNDH por Raúl Tercero, tío de Damián Genovés Tercero, un

joven migrante originario del estado de Chiapas quien se encontraba desaparecido

desde el pasado miércoles 24 de junio cuando a salió a buscar trabajo junto con su

primo Alejandro Tercero y ya no regresaron a su domicilio.

La víctima recibió un disparo en la cabeza a manera de tiro de gracia por

parte del personal militar estando atado de pies y manos, quedando su cuerpo en

la caja de una camioneta pick up junto a otros dos civiles secuestrados y al menos

cuatro personas que vestían uniformes similares a los que usan las fuerzas

armadas.

Familiares del joven Damián Genovés también presentaron una denuncia

formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a los militares

pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería con sede en Nuevo Laredo tanto

por la ejecución arbitraria, como por la filtración de fotografías y videos a través de

una página de internet denominada NUEVO LAREDO FRONTERA AL ROJO VIVO,

en donde criminalizan a las víctimas y tratan de confundir a la población con

información falsa.

¨Gracias a la filtración de esas fotografías y videos fue posible identificar a mi

sobrino Damián, pero no se vale que los militares lo hayan matado de esa manera,

mi sobrino no les hizo nada, no pudo haberles disparado porque estaba atado de

pies y manos y mire cómo me lo dejaron”, expresó Raúl Tercero.

De acuerdo con investigaciones que realiza la Fiscalía General de la

República (FGR) existen otros dos civiles que también fueron víctimas de ejecución

extrajudicial por parte de militares; un estudiante de la Universidad Tecnológica de

Nuevo Laredo y un empleado que estaban reportados como desaparecidos.

“El presidente de México Andrés Manuel López Obrador advirtió al inicio de

su mandato que ya no se permitían los tiros de gracia, las masacres y las violaciones

a los derechos humanos, ahora los mandos del 16º Regimiento de Caballería

tendrán que responder por sus actos ante las autoridades civiles pero también ante

las autoridades militares”, declaró Raymundo Ramos.