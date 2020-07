La curva de transmisión de contagios está lejos de ceder, es imparable,

no se ha domado y como sociedad no queremos entender que debemos

adaptarnos a esta realidad ya que la realidad nunca se adaptará a

nosotros.

Mientras que en algunas zonas del Mundo la pandemia ha ido cediendo,

en México el avance del Covid-19 es imparable. Hasta la tarde de este

jueves, el número de casos registrados llegaba a los 231 mil 770, con

28 mil 530 fallecimientos. Lamentablemente nada indica que mejoremos

en el corto plazo.

Tamaulipas, nuestro estado, no está exento de esta pandemia. El

número de casos aumenta, las muertes también y no se ve —de

momento— algo que realmente aplane la curva o dome al Covid-19.

Mañana sábado y el domingo, los supermercados y algunas tiendas de

conveniencia están obligados a cerrar por disposición oficial. La titular

de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, dio el anuncio

al inicio de semana.

El comercio organizado (y el no organizado) puso el grito en el cielo y

dio sus argumentos —válidos todos—, de que otro cierre masivo de

comercios provocará la desaparición de aquéllos que durante el primer

confinamiento quedaron al borde de la quiebra.

El presidente de la Canaco Victoria, LUIS LOPERENA, culpó a la

población de que la curva de contagios lejos de domarse se desbocó,

haciendo un acto de expiación para los comercios que sí observaron las

medidas de prevención durante la reciente apertura.

Algunos actores políticos, como el presidente del Comité Directivo

Estatal del PRI, ÉDGAR MELHEM SALINAS, tiró un “bomba” desde su

cuenta de Twitter, criticando el cierre de supermercados ya que en todo

el mundo esta actividad es esencial.

El miércoles por la tarde, el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO

GARCÍA, advertía a través de un video que circulaba en redes sociales

que los hospitales estaban cerca de saturarse.

Agregaba que se podría declarar “cero disponibilidad” de camas y

ventiladores para pacientes con Covid-19. La situación es preocupante

y a pesar de ello hay demasiadas personas que “andan libres” por la

calle sin protección y sin nada importante por hacer.

Mientras el Gobernador daba su mensaje, en la Capital tamaulipeca, en

una de sus más importantes arterias, como es la avenida Francisco I.

Madero, decenas de personas trotaban por el camellón y/o paseaban

por la banqueta.

El Paseo Méndez, un lugar icónico de esparcimiento familiar, deportivo

y cultural, adoptó la medida de apagar las luces para evitar que lo

visiten. A pesar de ello la población acude al sitio apenas empieza a

esconderse el sol y sin ninguna protección.

Una buena parte de la población capitalina no hace caso y esta cerrazón

se replica en las principales ciudades tamaulipecas, lo que ha causado

que la curva de contagios ni ceda ni mucho menos se dome.

La mañana del jueves —ayer— el Gobernador FRANCISCO GARCÍA

anunciaba, a través de su cuenta de Twitter, que había dado positivo al

Covid-19. Cerca del mediodía se vio al mandatario en un hospital

haciéndose estudios como paciente.

Las autoridades de Salud tamaulipeca y medios de comunicación como

en el que está leyendo estas Letras Prohibidas, no hemos dejado de

hacer el llamado a la población para contener la curva de contagios.

A pesar de ello, de forma irresponsable buena parte de la población usa

las redes sociales para poner en tela de duda la pandemia que ha

cobrado más de medio millón de vidas en el Planeta, colapsado los

mercados, empresas o negocios… y el Covid-19 sigue avanzando.

Nadie está inmune de contagiarse, pero aumenta el riesgo cuando sales

a la calle sin protección y más cuando realmente no tienes nada qué

hacer; así, lejos de aplanar la curva ayudamos al Covid-19…

Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Para bien o para mal, a últimas fechas, la

señora BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜELLER, esposa del presidente

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se ha venido acercando cada

vez más a los reflectores… Por comentarios en medios nacionales, se

advierte que en Palacio Nacional el Presidente es LÓPEZ OBRADOR,

pero hay quienes aseguran que quien tiene la última palabra es doña

BETTY y que a ella sí se le teme y nadie la contradice… ¿Será…?

RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Algunos aseguran que ÓSCAR

LUÉBBERT GUTIÉRREZ regresará a las parcelas políticas portando las

playeras del tricolor, pero los rumores crecen y crecen en el sentido de

que LUÉBBERT, con todo y el cuadro chico, ya anda “pastando” en

parcelas guindas, al menos tiene fuertes negocios con el Gobierno

federal… Son rumores, rumores, rumores…

~~PODRÍA RIVAS ADQUIRIR PRUEBAS COVID-19.- Como parte

de las medidas para contener el avance del Covid-19 en el Municipio de

Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR se dijo dispuesto

a adquirir pruebas para detectar el Covid-19 y aplicarlas a la población,

condicionando esta acción a la aprobación de la Secretaría de Salud con

la intención paralela de coadyuvar con el Laboratorio Central del Estado,

que se encuentra al tope de sus actividades, ya que realiza 700 pruebas

diarias 24 horas al día. El edil neolaredense remarcó que se está en

espera de la respuesta por parte de la autoridad sanitaria del estado.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Después de que se “finiquite” el caso del ex

director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA AUSTÍN, lo que

seguiría es el llamado de los ex gobernadores que participaron en la

Estafa Maestra, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Tiene

razones EGIDIO TORRE CANTÚ, el ex mandatario tamaulipeco, para

estar preocupado…? ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Si el presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ

OBRADOR, en lugar de erigirse en un “guardián de la democracia”,

mejor se erige como “guardián de México”, las cosas tal vez comiencen

a cambiar y mejorar en nuestro país… ¡Ah raza!

++CUENTAN QUE… Nadie sabe el motivo, pero hay muchos

personajes tamaulipecos que andan muy nerviosos con eso de que el

presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le pueda dar para

delante al tema de las “factureras”… No es secreto que muchas fortunas

de tamaulipecos se forjaron mediante esta modalidad… ¡Uppsssss!

++CUENTAN QUE… Al ex diputado local CIRO HERNÁNDEZ

ARTEAGA, se le ha visto muy contento en fechas recientes, aunque

nadie sabe si es porque porque su proyecto

personal está cuajando en el terreno político. ¡Sacarrácatelas!

