Esto es lo que dice tu signo para este sábado 25 de julio del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20) Trabajo y negocios: se despierta y cosas que antes pasaba por alto, le importarán. Resolverá problemas. Amor: su capacidad para perdonar renovará la atracción mutua y creará grato momento.

TAURO (abril 21-mayo 20) Trabajo y negocios: cambios que se implementan le tomarán por sorpresa. Se adaptará ganando. Amor: su pareja le agasajará con una velada romántica. Habrá encantadora propuesta.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21) Trabajo y negocios: conviene escuchar las opiniones de los demás pero no se conforme con los elogios. Amor: la cómoda vida de pareja se tambaleará hoy; si actúa con humildad podrá dialogar.

CÁNCER (junio 22-julio 22) Trabajo y negocios: le ganará cierta desazón cuando vea que las ganancias no crecen pero no será su culpa. Amor: le importará mucho lo que opina su familia; eso generará roces en la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22) Trabajo y negocios: sus habilidades más su capacidad de persuasión estarán particularmente activas hoy. Amor: no espere a que el otro inicie el diálogo. Exprese su verdad y tenga confianza.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) Trabajo y negocios: su entorno sólo hace teorías. Debe tomar decisiones, aunque no esté seguro. Amor: un sentimiento oculto se transforma en indiferencia. Mejor dialogar pronto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) Trabajo y negocios: personas que no le simpatizan le apoyarán si adopta medidas flexibles. Amor: comunicación plena. Juegos de seducción fortalecen la atracción mutua en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) Trabajo y negocios: las relaciones laborales mejoran y se refleja en su entorno; llega dinero. Amor: la calidez en sus respuestas disipará gestos tensos y creará gratos momentos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) Trabajo y negocios: detectará personas en las que no puede confiar. No habrá errores casuales. Amor: sentirá hoy que no es comprendido y eso hará que tome cierta distancia.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) Trabajo y negocios: gente oportunista querrá adueñarse de su idea para un buen negocio. Amor: hallará el refugio ideal que renovará la vida de la pareja. Recuperará la armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) Trabajo y negocios: gente influyente le llamará por su capacidad para resolver problemas delicados. Amor: caerá en la red de un juego seductor y casi sin darse cuenta, se enamorará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) Trabajo y negocios: se distrae y alguien aprovecha para hacer derroches. Urge un control de gastos. Amor: si confía su corazón a su pareja, verá un futuro feliz sin penas ni sombras.