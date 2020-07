CIUDAD DE MÉXICO, 20 de Julio de 2020.-El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) cuidar la salud así como la vida del ex director de Pemex, Emilio “L” debido a la información que posee sobre grandes actos de corrupción cometidos presuntamente a lo largo del el sexenio pasado y que implicarían a una gran número de políticos mexicanos.

El primer mandatario del país también respaldó la decisión de la Fiscalía de mantener como testigo colaborador a Emilio “L”, porque es una manera de obtener información no sólo para que todos los responsables de un delito vayan a la cárcel, sino para evitar que conductas delictivas e indebidas, como los sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht, se repitan.

Por lo que «se vale» hacer uso de la figura jurídica y legal para acabar con «la peste» que representa para México la corrupción, aseveró el mandatario este lunes desde Palacio Nacional.

«Yo estoy de acuerdo con la Fiscalía que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos, esto se practica en Estados Unidos y en otros países y considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido debe de aplicarse este procedimiento, porque así se tiene información.

“Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco, se presentaba nada más de la delincuencia organizada pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco», manifestó el presidente.

López Obrador adelantó que con las primeras declaraciones de Emilio “L” ante el Ministerio Público federal habrá fuertes revelaciones sobre cómo transaban en la época neoliberal y por ello hay que cuidar la vida del ex colaborador del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

«Conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza, es no repetición, vale la pena todo lo que va a decir, es de mucha utilidad pública, porque ayuda a purificar la vida pública (…) ojalá y la Fiscalía lo considere, porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden; dicen algunos que está en un hospital y no en la cárcel, pues hay que cuidarlo, no sólo por su salud —que también merece eso como cualquier ser humano—, sino cuidarlo físicamente, porque según información que se tiene ya incluso hizo una primer declaración que presentó formalmente a la Fiscalía donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero», detalló el presidente al reconocer que se filtró su comparecencia.

—¿Corre peligro su vida? se le preguntó a López Obrador —se le preguntó.

—Van a ser revelaciones trascendentes, fuertes y podría estar en riego su vida, cómo no, hay que cuidarlo.

Cabe destacar que luego de haber sido extraditado el viernes pasado de España a nuestro país, Emilio “L” fue trasladado a un hospital privado del sur de la ciudad por problemas de anemia y gastritis.

En contra del ex director de Pemex existen órdenes de aprehensión por los cargos de peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero originadas a partir de sobornos millonarios que habría recibido para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto en el 2012 por parte de Odebrecht, así como la compra de la planta Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México por un costo muy elevado a su valor real.

De acuerdo con López Obrador, si Emilio “L” cumple su palabra de revelar información que lleve a la captura y castigo a los responsables de la red de corrupción, podría alcanzar una reducción en su condenas así como mantener bajo resguardo su integridad física sin pisar la cárcel durante el tiempo de las investigaciones.