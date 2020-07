LAREDO, Texas, 22 de julio.- El hotel Red Roof Inn inició operaciones como

hospital para atender hasta 106 pacientes no graves de Covid-19 y no necesitan

estar hospitalizados pero aún no están listos para irse a casa.

Este servicio fue solicitado por el Centro de Operaciones de Emergencia de

la Ciudad de Laredo y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas

(DSHS) para atender a los pacientes con COVID-19 transferidos de los hospitales

locales.

La función principal de la instalación es brindar atención a los pacientes y al

mismo tiempo liberar el espacio hospitalario que tanto necesitan los pacientes con

COVID-19 más críticos.

Trabajando con el contratista del estado, los pacientes serán transferidos a

las instalaciones reductoras a solicitud de los hospitales locales. El centro está

financiado por DSHS y la atención a los pacientes se brinda sin costo.

La instalación de reducción en Laredo estará en funcionamiento el tiempo

que sea necesario. Los funcionarios estatales y locales continúan instando al

público a seguir las precauciones de salud y aplanar la curva del coronavirus