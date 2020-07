LA DEMOCRATICA Y PLURAL PANDEMIA DEL COVID-19, Trae Al Mundo

Todo Descontrolado Con La Devastación Humana Que Provoca, Al Ritmo Que

Impone El Propio Humano…Ya Que La Problemática Sanitaria De Este Tipo

de CORONAVIRUS, Somos Los Propios Hombres y Mujeres Del Planeta, que

no acatamos las indicaciones mas elementales e indispensables que nos

indica La Autoridad Sanitaria. Para contrarrestar La Virulencia De Tan

Nefasta Enfermedad, La Solución Somos, Basta Con Respetar Al COVID-19,

sin temor, ni miedo, pero si, En La Sana Distancia, Con Cubrebocas,

Mascarillas, Lavado de Manos continuo entre otras indicaciones y si de pilón

le ayudamos a nuestro sistema inmunológico al hacerle llegar lo que requiere

para ello, mucho que mejor, ello evitará que las defensas de nuestro cuerpo

se encuentren lo suficiente frágiles para ser presa del COVID-19…

NO CUIDARSE ADECUADAMENTE, ES Como andar Jugando a La Ruleta

Rusa, peor aun si andamos de fiesteros valemadristas, Por Muy Fifi Que Sea

La Fiesta, trátese de quién se trate, Que El Gobernador FRANCISCO JAVIER

GARCIA CABEZA DE VACA, por ahora sea cliente Del COVID-19, No Es De

Gratis, Ya Sea Por Su Chamba y En Un Descuido alguien lo pasó a perjudicar

o en uno de sus compromisos sociales, le toco bailar con la mas fea, en fin…

Ojala logre superar ese trance tan molesto y peligroso, lo antes posible. Su

Rostro denota Los Estragos de este tipo de CORONAVIRUS, El Lenguaje

Corporal de FJGCV es muy transparente y la gráfica de la reunión de

gobernadores en línea, muestra que su organismo ya sufre de los estragos

Del Virus De Moda, La Mirada y El Rostro lo delatan, Eso Sí, El ánimo No

Decae y su postura firme y beligerante, respecto a La Federación, aparte de

no comulgar con El Pensamiento Presidencial, no se mueve ni un ápice…

SIN DUDA ALGUNA, ES DE ADMIRARSE El Tesón Del Tamaulipeco, aun

cuando Sus Pares Lo Usen y El Crea Que Los Usa, Lo Cierto Es Que Cada Día

Los Otros—gobernantes estatales—en lo individual, negocian y hasta se

cuadran Con La Cuarta Transformación De México, a FRANCISCO JAVIER,

cada día lo van dejando solo, con un aislamiento en automático, lo malo De

ello, es que no se trata de un mal en lo particular con una individualidad, sino

que es algo que en Lo General, Al Estado y Al Pueblo Tamaulipeco afecta…

POR OTRA PARTE EL PASADO 3 DE Julio se cumplieron 65 años de que

En México, La Mujer acudió a Las Urnas Electorales por primera vez, fue El

Sexenio de ADOLFO RUIZ CORTINEZ, Un Veracruzano, Honesto y Sobrio, lo

contario a su paisano MIGUEL ALEMAN VALDEZ, dado a la frivolidad y la

corrupción, aunque nada que ver con sus sucesores, sobre todo los que

arribaron Al Poder de diciembre de 1970 a noviembre de 2018…

Por cierto, en esa misma fecha, pero en 1985 Inició La Trilogía de Películas, “Volver Al

Futuro”, siempre son interesantes y divertidas las cintas cinematográficas

que en la ficción lo llevan a viajar en el tiempo, cosas que en el futuro podrían

hacerse realidad, tal como ocurre parcialmente con el legado de LEONARDO

DA VINCI, Existe Un Cinta que me encanta, aunque no se trata de viajes en el

tiempo, sino de una especie de una puerta en el tiempo, como es MEDIA

NOCHE EN PARIS, Donde De Estar En El Presente, a Determinada Hora, Se

Está En El Pasado, como en gustaría que hubiese Una Segunda Película Sobre El Mismo Tema. En Fin, En Los Noventas En 12 MONOS se hace Un Viaje En El Tiempo al pasado, tratando de influir en el presente, luego de que Una Pandemia Apocalíptica, aniquila a un altísimo porcentaje de La Humanidad,

como que esa película de hace casi tres décadas, nos anunciara de algo como

lo que hoy padecemos con EL COVID-19, Por cierto, esa filmación se da en el

apogeo Del Neoliberalismo Global, BRAD PITT y BRUCE WILLIS, ambos

actores son garantía de un buen entretenimiento, En La Moda Cuarentenaria

atrévase a ver Una Pandemia de Ficción, aunque La Que Vivimos, es real y

muy real, donde El Héroe y El Villano, Somos Nosotros Mismos…

ANTES QUE SE ME OLVIDE, le digo que El Camarada ENRIQUE RIVAS

ORNELAS, En 1982 era El Corresponsal de Excelsior En El Puerto Fronterizo

De Nuevo Laredo, años antes fue, si mal no recuerdo, el primer diputado local

de oposición por la vía del PARM, Mientras que “El Chale Boy”, CARLOS

CANTU ROSAS era Presidente Municipal Del Municipio de Nuevo Laredo. En

Tanto Que En La Capital Tamaulipeca El Corresponsal de Excelsior, El

Periódico De La Vida Nacional, tenía en La Persona de CARLOS F. SALINAS, a

Un Lujo en La Corresponsalía con un gran acervo cultural y político, aunado

ello a su sagacidad y acidez crítica, era y es un deleite lo punzante de sus

escritos, independientemente del gran olfato informativo que hacia llegar a

La Capital Del País…

Hoy RIVAS ORNELAS anda en franca recuperación de

malestares que a estas horas del partido son muy latosos, lo mejor, que no

pierde el optimismo y el empuje, espero que La Carne Asada, no tarde mucho

en saborearla, seguramente, a lo mejor lo hace antes que Yo, que por el

momento, ando casi sin Incisivos, caninos, premolares, molares…La Muela

Del Juicio, creo que agarró monte desde temprana edad, a lo mejor por eso

lo juicioso no es mi fuerte…mientras me refacciono de las piezas que

requiero, ENRIQUE me va dar gane con La Carne Asada, espero y deseo que

sea pronto…

Del Maestro CARLOS F. SALINAS, No Pierde La Picardía, Lo

Incisivo, Acido y Devastador en sus señalamientos y comentarios que

adereza con veracidad y oportunidad, con una actualidad, como la de

ayer…quiero creer que CARLOS cuenta con Una Salud de Primera, espero

algún día de estos topármelo y sostener una plática callejera, como en otras

contadas ocasiones en las cuales nos encontramos y ya hace rato de eso…

Lucidez, Agilidad Mental y Conocimientos, genera una sopa de palabras,

amena, informativa e interesante De Un Testigo De La Historia, No Solo

Tamaulipeca, Sino Nacional e Internacional…

NO SOY MUY DADO A LO ANTERIOR, Pero Tanto ENRIQUE, como F.

SALINAS son singulares, cada uno desde su espacio y óptica, con Nuevo

Laredo como Común Denominador…

POR ANDAR DE SALAMERO, CASI SE Me Pasa de que SUSANA PRIETO

TERRAZAS, La Chihuahueña que trastocó la economía del Municipio de

Matamoros en 2019 por la ineficacia e ineficiencia, de la autoridad laboral

tamaulipeca, tratando de hacer lo mismo en 2020, ya no pudo repetir su

numerito, primero de dieron entrada y supuso que todo seguía igual, sólo

que en la segunda, le salió el tiro por la culata y la mandaron a mascar

barrote, para obtener su libertad tuvo que hacer una fuerte inversión, tanto

legal, como de imagen, sea como sea hoy ya no es una habitante del Penal

Victorense, se encuentra en su tierra, bajo cierto condicionamiento legal,

retornar a Tamaulipas, a realizar travesuras como las que hizo en 2019 ya no

es “de enchílame otra”, si su detención fue legal o legaloide, el chiste es que

pago unos platos que en su momento rompió a principios de año. Su

Encarcelamiento luego de untar la mano de algunas plumas, locales,

regionales y de su natal Estado, quien ha vivido del sudor y el esfuerzo de la

clase trabajadora, no le fue ningún sacrificio que le hicieren aparecer

victimizada, la compra y alquiler de espacios de opinión pública y hasta

criterios, fue una bocanada de aire, que sin querer queriendo, lo indujo El

Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, con su forma y

estilo, en la aplicación de La Procuración y Administración de Justicia en

Tamaulipas. SUSANA PRIETO TERRAZAS, Nunca Ha Sido, Ni Es Ni Será Una

Blanca Palomita, Sino Una De Tantas Militante De La Delincuencia De Cuello

Blanco. Sobre Delincuentes de Cuello Blanco, muchos se esconden buscando

pasar desapercibidos en Casinos y Clubes Sociales de los principales

municipios del país, al igual que en la propia capital de México…

NO LO TRANSMITA, PERO APARTE de La Apaleada que a Nivel

Nacional nos propina EL COVID-19, La Violencia e Inseguridad Pública que

galopa desbocada a lo largo y ancho del país, El Presidente ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR y La Federación, aparte de Atacar La Causa de este

Fenómeno, debe combatir Los Efectos de La Circunstancia que Padece El

Pueblo de México—El Campesino, El Obrero, El Profesionista, al igual que el

empresario e industrial de todos tamaños, etcétera—y muy en particular

algunas entidades federativas, entre las que se encuentra Tamaulipas, pero

que La Autoridad Estatal omite, un día si y otro también, los hechos

sangrientos y de muerte que se dan en diferentes latitudes del Estado y muy

en especial en la faja fronteriza, destacando Reynosa y a últimas fechas

Nuevo Laredo, que en los últimos días ha tenido días muy violentos, en

diversos puntos de ese puerto fronterizo, incluyendo las cercanías del Cuartel

Militar. Reynosa y la región desde siempre, mantiene un crecimiento

sostenido. Con El COVID-19, en Reynosa, ya no sienten los fuerte, sino lo

tupido…

En Tamaulipas, Los últimos Gobernadores Estatales, pero en especial

el de la actualidad Cuando Llega a Servir Al Pueblo Tamaulipeco No Se Calla

y habla en demasía, sobre lo que es cumplir con su trabajo…Aunque También

Habla Mucho, aunque no se haga lo que dice que se hará. Cuando Si Se Hace

Un Gran Silencio En El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas,

Es Cuando Se Sirven Del Erario y Del Poder con acciones legaloides que

colindan con La Ilegalidad, Al Imponer Un Pensamiento Único, en El Marco

De Un Poder Absoluto, como es el que se vive en El Estado Libre y Soberano

de Tamaulipas, en donde impunemente galopa La Corrupción en todas sus

expresiones, de ahí la gran deuda con proveedores gubernamentales y la

desviación de recursos públicos en los distintos rubros de la vida pública

estatal, destacando entre ellos El Sector Educativo y El Sector Salud…

LA PRESENTE SEMANA, TAMAULIPAS, Como La República Mexicana,

La Emergencia Sanitaria De La Pandemia Del COVID-19 Vivirá tiempos muy

difíciles por culpa de La Falta De Comunicación De La Autoridad Federal y

Estatal Con La Ciudadanía y Sociedad Civil, lo cual pone en tela de duda La

Confianza y Credibilidad en Los Tres Órdenes De Gobierno. En Tamaulipas, El

Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, No Sabe o No

Puede Comunicarse Con El Pueblo de Tamaulipas, “Ser Candil De La Calle y

Oscuridad De La Casa”, nunca deja nada bueno, creo que al mandatario

tamaulipeco le llegó la hora de dedicarle mas tiempo a la problemática

estatal que andar acariciando sueños presidenciales y junto con otros de sus

iguales ponerse a jugar a las vencidas con La Federación y de paso, invertir y

hacer política desde las entrañas gubernamentales con miras a las elecciones

federales y locales de 2021 y La De Gobernador de 2022…

El Retorno de Gringolandia del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR será muy

revelador para la política interna de México, sin temor a equivocarme, aparte

de la Información que tiene México, sobre ilegalidades y mala gobernanza en

diversas entidades del país, y en especial de los Estados Fronterizos Con Los

Estados Unidos de Norteamérica, La y Los Gobernadores de La Franja

Fronteriza, estarán en El Ojo Del Huracán, Sin Duda Alguna, El Tamaulipeco

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, no quedará exento de ese

escrutinio, dado que cuenta con un historial que data desde El Siglo XX. Salí

Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…