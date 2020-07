Cd. Victoria, Tamaulipas (14 de julio de 2020).- El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca anunció esta tarde a través de su cuenta oficial de Twitter su reintegración a sus actividades normales luego de que una segunda prueba de COVID-19 que se le practicó resultó negativa.

“Esta tarde me fueron entregados los resultados de una nueva prueba de #COVID19 que me practiqué; GAD la prueba de PCR dio negativo. A partir de hoy mismo levanto el aislamiento al que me sometí. Agradezco a todas las personas que estuvieron pendiente de mi estado de salud”, señala en mandatario estatal.

Apenas el 2 de julio pasado, en las primeras horas de la mañana, García Cabeza de Vaca anunció que había dado positivo a la prueba de Covid-19, un día antes emitió un mensaje a los tamaulipecos para pedirles reforzar las medidas de prevención a fin de no ser parte de las estadísticas de esta enfermedad.