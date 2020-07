CDMX, México, 27 de Julio 2020. Un mexicano más jugará en el futbol de Europa, y saldrá a través de Santos Laguna.

En entrevista, Gerardo Arteaga confirmó su partida al Genk de Bélgica.

“Sentimientos encontrados, que me va a tocar salir de este club, el club que me dio todo. Siete años estuve aquí en este club, y cuatro años en la casa club, que fue donde me formé, la verdad que sí se va a extrañar todo esto.

“Es como un sueño irme a jugar a Europa. Es un gran club también el Genk y qué más te puedo decir”, dijo el defensa mexicano.

Una ventana se le cerró a Gerardo con la posposición del preolímpico rumbo a Tokio 2020, pero una puerta se le abrió con la oferta del cuadro belga.

“Desgraciadamente paró esto de la pandemia y no pudimos ir al preolímpico, pero mira, por algo pasan las cosas. Ahora se abrió esta oportunidad de ir a Europa”.

Para Arteaga, los pilares de su salida al Viejo Continente fueron los directivos de Santos Laguna, a quienes envió un mensaje de agradecimiento.

“Dante Elizalde me felicitó, estaba muy orgulloso, muy contento. Igual Pepe Riestra me marcó y que estaban contentos”, continuó el jugador lagunero.

Finalmente, Gerardo mostró su ilusión por llegar a un equipo donde pasaron figuras como Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois.

“Me mencionaron de ellos cuando recién me dijeron del club. Son jugadores top y me contaron que salieron de ese club”.