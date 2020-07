México, 20 de Julio 2020. El pasado 12 de julio cuando el defensor argentino, Fernando Tobio, reveló en redes sociales que el Deportivo Toluca lo obligó a entrenar con Covid-19; información que días más tarde confirmó y abundó en el tema.

«Cuando di positivo, me quedé en casa cuatro días, no tenía ningún síntoma y por eso me hicieron ir a entrenar»

«Cuando me avisaron que di positivo, me quedé en casa cuatro días, no tenía ningún síntoma y por eso me hicieron ir a entrenar al club. Estuve entrenando cuatro días, al quinto me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, garganta, cuerpo. Me hicieron irme al hospital de urgencia para hacerme unos estudios en los pulmones; tuve algunos días complicados», mencionó Tobio.

Tras lo sucedió Toluca rechazó la acusación y notificó el pasado viernes 17 de julio al futbolista que rescindiría de su contrato, argumentando que la imagen del club se vio dañada por sus declaraciones.

Ante ello Fernando Tobio compartió actualmente que presentará una demanda ante la Federación Mexicana de Fútbol por incumplimiento de contrato.



El defensor prepara una demanda por un millón 200 mil dólares, correspondiente al tiempo que le restaba de contrato con los Diablos Rojos.

Fernando Tobio argumenta que el Toluca puso en riesgo su salud y por ello prepara la demanda ante la FMF. Sin dar más detalles sobre la misma, el futbolista aseguró a esta casa editorial que en caso de recibir una respuesta negativa por parte del club o la Federación Mexicana, llevará el caso a la FIFA.

Hasta el momento el Deportivo Toluca no ha emitido un comunicado al respecto sobre la demanda de Fernando Tobio, la cual estaría por imponer pronto.