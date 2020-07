México, 16 de Julio 2020. Con el paso de los años, Fernando Beltrán logró dejar en el olvido aquel momento que lo marcó en su corta carrera, cuando al hacer pruebas para quedarse en el América le dieron las gracias. Pese a haberlo dejado en el pasado, el joven mediocampista capitalino aclara: al América no volvería jamás.

«No, (al América) no voy; por el simple hecho de que amo mucho a Chivas y no quiero jugar ni en Atlas ni América», dijo el futbolista de cara al Clásico ante las Águilas que se disputará este jueves en el estadio Olímpico Universitario y donde estará en juego el pase a la final de la Copa por México.

El Nene ya dejó en el olvido aquel momento en que se hizo pruebas en Coapa, sin embargo eso sirvió para que tomara la que él considera «la mejor decisión» en su carrera, que fue aceptar la invitación de Chivas para formar parte de su cantera.

«No representa nada en lo personal, fui a hacer prueba y no me quedé y no tengo ningún rencor sino que me ayudó muchísimo a crecer en mi carrera, en el camino que tomé, la mejor decisión que tomé fue la de llegar a Chivas y jugaré tal cual como un clásico, en Ciudad de México siempre le he querido ganar, siempre con esas ganas de mostrar que mi equipo es mejor que América, pero rencor por ese paso no, me ayudó muchísimo a crecer como futbolista», aseguró.

Finalmente Beltrán aseguró que buscarán dar un golpe de autoridad frente a las Águilas en el encuentro de este jueves por la noche.

«Sabemos a qué nos enfrentamos. Hemos trabajado muchísimo, somos un equipo fuerte y venimos con mas ganas por la forma en que terminó el torneo, queremos seguir dando golpes de autoridad para estar arriba, donde Chivas se merece», expuso.