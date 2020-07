Sabía usted que existe una “droga natural” que influye en su felicidad se llama endorfina.

Son unas pequeñas proteínas que actúan como neurotransmisores de placer, sirven para

luchar contra el dolor, entre otras muchas cosas, y, sobre todo, para ser feliz

Y es que en tareas tan sencillas de ejercicio nos hace más felices, está comprobado

científicamente, que en los maratonistas se generan inmediatamente las endorfinas, o, lo

que es lo mismo, unas pequeñas proteínas que “nacen” desde una parte del cerebro llamada

hipófisis, siendo la actividad física la que nos ayuda a sentirnos mejor, porque estimula la

producción de estas hormonas.

Deba usted saber, que estas producen en nuestro cerebro sensaciones muy similares a las

de la morfina, el opio o la heroína, pero, lógicamente, sin sus efectos negativos, y existen

unos 20 tipos distintos de endorfinas, que son las que se encargan de transmitir

comunicaciones entre ambas neuronas

Y lo maravilloso es, que estos químicos naturales producen una analgesia natural, y

estimulan los centros de placer en el cerebro que nos dan sensaciones felices y nos alivian

de los dolores y del malestar.

Además, también nos protegen contra los virus y las bacterias que invaden nuestro

organismo, eso sí, las endorfinas tienen una vida corta, ya que ciertos enzimas de nuestro

organismo las “liquidan”, de este modo, se mantiene un equilibrio interior en nuestro

cuerpo.

Y que hay algo que todo el mundo busca, tanto casi como la felicidad: la salud, que es este

estado de bienestar físico, que nos permite trabajar, relacionarnos, buscar aventuras y

perseguir la felicidad en última instancia, y es que sin buena salud no podemos hacer nada.

A decir verdad, este placentero estado, fortalece nuestro bienestar emocional, si pues la

felicidad es muy importante para el organismo, ya que produce unos efectos positivos sobre

él.

Y todo esto es, porque podemos generar 3 tipos de hormonas que nos hacen sentir bien, y

me refiero a la dopamina, aquella que se encarga de producir placer y la motivación; la

serotonina, encargada de aliviar el estado de ánimo; y la endorfina, la que provoca el

sentimiento de felicidad.

Amable lector, le comento de forma más concreta, que este tipo de sustancias también

conocidas como “Hormonas de la Felicidad”, promueven la calma y ayudan a crear un

estado de bienestar.

Así también mejoran el humor, ayudan a reducir el dolor, retrasan el proceso de

envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunitario, reducen la presión

sanguínea, hacen sentir placer, pueden reducir enfermedades como el Párkinson; y también

ayudan a contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad.

Y ¿qué podemos hacer para activar las hormonas de la felicidad? hay formas rápidas de

producirlas, como es activando visualizaciones placenteras, como paisajes o situaciones

personales de éxito, bienestar y satisfacción.

También, existen otro tipo de actividades que nos ayudan a producir las endorfinas, le

puedo citar como el escuchar música, bailar, caminar por un sitio que nos transmita

tranquilidad, así también la ingesta del chocolate tiene mucho que ver para la producción

de estas hormonas.

En conclusión, en ¿dónde está el secreto de la felicidad? es en nuestra propia mente, está

en nuestras manos, no obstante pudieran existir elementos externos que a veces pueden

cambiar nuestro estado de ánimo, debemos intentar que estos influyan lo menos posible en

nosotros.

Tratemos, de que en nuestro entorno se deslice la positividad, en donde siempre

enfrentemos los retos y circunstancias, con la mejor actitud, siempre edificando y creciendo

en al diario vivir.

Ya que puede haber adversidad, pero de cada uno depende cómo lo afrontemos, con una

actitud adecuada o inadecuada, todo será de como decida usted actuar siendo positivo o

tomar el papel de víctima.

Recuerde que afrontar de la mejor manera estos episodios, conlleva a generar sentimientos

de paz y armonía internas, autoestima y satisfacción personal, en el que los momentos

positivos superan a los negativos y los logros predominan sobre los fracasos y en el que

nuestra vida tiene un sentido existencial.

Aprenda usted a manejar sus emociones negativas, para no ser manejado por ellas, y es que

muchas veces quedamos atrapados en el coraje, resentimiento, depresión, etc. y pasan los

años sin que podamos salir adelante, no gaste energía, ni sufra innecesariamente.

“Un hombre sabio es aquel que no sufre por las cosas que no tiene, sino que disfruta lo que

sí tiene”.

“Salud Emocional”.

Le comento que en estos tiempos de cuarentena, debido por la pandemia que estamos

atravesando, el sistema DIF Tamaulipas, sigue dando soporte a las familias que se

mantienen en casa a través de sus redes sociales, brindando apoyo profesional.

Bueno verá usted, considerando que en ocasiones el confinamiento en las personas puede

causar estragos emocionales derivando esto como periodos de estrés, depresión, ansiedad,

etc., repercutiendo en las relaciones familiares.

En este entendido el DIF Estatal a través de las capsulas “quiero aprender” brinda algunos

consejos y sugerencias con panelistas y psicólogos expertos en esta materia de la salud

mental.

Entre las líneas de acción destacan la orientación de una alimentación sana y nutritiva, se

recomienda bebidas naturales, verduras verdes, frutos secos y semillas como nuez

almendra, pepitas de calabaza estos proporcionan estimulación al sistema nervioso central.

Además sugieren actividades físicas, juegos de destreza mental, sesiones de meditación,

marcar rutinas como leer un libro, cultivar algún tipo de planta, practicar la resiliencia,

pero algo importante que remarcan es practicar un credo religioso para acrecentar la fe en

estos días difíciles.

Hasta la próxima

gildateran@yahoo.com.mx