Washington, E.U. 8 de Juliio de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó frente al mandatario estadunidense que fallaron los pronósticos que auguraban que se pelearían, pero “no nos peleamos, somos amigos y lo vamos a seguir siendo”.

Momentos antes de la cena que se lleva a cabo en la Casa Blanca, y en la que ambos mandatarios están acompañados de sus comitivas, el presidente López Obrador resaltó que llegó hasta la Casa Blanca por invitación de su amigo, el presidente Donald Trump.

“Vengo a esta cena, a la que me ha invitado mi amigo el presidente Donald Trump, acompañado de empresarios mexicanos, de empresarios destacados no sólo, porque invierten, producen, generan empleos, sino también porque tienen una dimensión social; están pensando no sólo en la acumulación de ingresos, sino también en que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a nuestro pueblo”, comentó.

López Obrador destacó que a diferencia de los tratados comerciales anteriores, en el T-MEC los productos tienen que llevar algo que se produzca en Canadá, en México y en Estados Unidos.

“El otro elemento que considero fundamental y de justicia, es el que se garanticen mejores salarios, mejores condiciones laborales para los trabajadores de los tres países; esto no se contemplaba en el anterior tratado, por eso nos da mucho gusto estar aquí en la Casa Blanca”, agregó el presidente López Obrador.