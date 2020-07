Cd. Victoria, Tamaulipas (9 de julio de 20202).- Derivado a las altas temperaturas que se están registrando en la mayor parte de la región tamaulipeca las cuales han alcanzado hasta los 42 grados centígrados, las presas de la entidad están perdiendo agua a causa de las evaporaciones que registran diariamente.

Pues a pesar de las lluvias ocurridas recientemente, dichos vasos lacustre continúan bajando en sus niveles.

De acuerdo al reporte de presas proporcionado por la subdirección técnica del organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, se destaca, que corren el riesgo de secarse luego que sólo tienen un 30 por ciento de su nivel.

Se destaca que es critica la situación de esos vasos lacustres que no han podido recargarse, pues por ejemplo la presa las Blancas, ubicada en Mier, tiene un almacenamiento de un 23.3 por ciento de su nivel, con sólo 84.9 millones de metros cúbicos de agua.

En tanto la Falcón, se encuentra en sus niveles más bajos de la historia al contar con sólo un 9 por ciento de su nivel, con un almacenamiento de 119.3 mm3, debido a que no ha recibido agua de Chihuahua.

Mientras la República Española, es otro de los afluentes que están en crisis luego de la sequía que existe al contar con un 36 por ciento de su nivel y un almacenamiento de 19.8 mm3, la Emilio Portes Gil, está en un 36 por ciento de su capacidad, al contar con sólo 84.1 mm3.

El organismo detalla que las lluvias no han sido suficientes para recargar esos embalses, situación que se podría agravar si no se registran lluvias importantes en los próximos meses, con la finalidad de garantizar el agua para el riego agrícola y el consumo humano