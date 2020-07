El gringo y el mexicano,/

¡por fin! ya se reunieron/

y nunca feo se vieron/

en aire norteamericano…

Trump y AMLO pactaron/

que nadie tenga la duda,/

reunión nunca fue muda/

¿dirán lo qué acordaron…?

Faltan poco más de cien días para que la población de Estados Unidos acuda a las urnas a decidir si sigue con DONALD TRUMP o elige a JOE BIDEN; la cita es el tres de noviembre.

Las encuestas en el vecino país del norte, colocan al candidato demócrata, BIDEN, por encima del presidente republicano TRUMP por diez puntos porcentuales en las preferencias.

En medio de las elecciones gringas, llama poderosamente la atención las verdaderas razones que tenía el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para jugar de “operador político” de su homólogo republicano.

Aunque la percepción general es que el presidente AMLO va de “salvavidas” de TRUMP, para fortalecer su campaña entre la población de origen mexicano, lo cierto es que el jefe de la Cuarta Transformación acude para abonar una “deuda” pendiente con su homólogo gringo.

No debemos olvidar dos cosas: (1) El equipo médico, principalmente ventiladores, para enfrentar la pandemia del Covid-19 que TRUMP facilitó a México y… (2) La “coperacha” de petróleo para que México pudiera cumplir con la cuota establecida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Ambas acciones no fueron gratuitas (en política exterior nada es gratis) y de esos costos AMLO le está “abonando” a TRUMP con esta visita.

Mientras los jefes de Estado de Alemania, Inglaterra y Canadá no quisieron hacerle el “caldo gordo” a DONALD TRUMP, porque no deseaban ver comprometida su política exterior en medio de una elección, el presidente mexicano no tuvo “para dónde hacerse”.

El problema que se percibe en la ecuación TRUMP-AMLO, es un factor que se está haciendo a un lado, convirtiéndose en un riesgo real para los planes reeleccionistas y se llama: JOE BIDEN.

Así es, el candidato del partido Demócrata, BIDEN, podría ganar en noviembre, destronar a TRUMP, hoy convertido en benefactor de AMLO y entonces sí se le “enredaría la pita” a nuestro país.

Por ello, algunos expertos en diplomacia y temas internacionales de México calificaron como un error el que AMLO haya entrado a las elecciones gringas, pero la realidad es que no tenía de otra.

Además, la prensa gringa, no fue tan benévola con el presidente de México, pues entre los adjetivos menos incómodos que le endilgaron estaba ése de que: “no sabe gobernar”.

Para republicanos y demócratas, México es visto como una bomba de tiempo por varios factores: (1) el aumento desproporcionado de la violencia, fruto de la pugna por el control de las plazas por parte de los empresarios del poder.

(2) El crecimiento del desempleo; (3) que nuestro país ha perdido el atractivo para invertir; (4) el rechazo a las energías limpias, argumentando corrupción y (4) la falta de claridad en políticas públicas, económicas, sociales y médicas.

Sea quien sea el que gane las elecciones, a la Casa Blanca de los Estados Unidos no le conviene tener de vecino a una “sucursal del infierno”, a un país perfilado a seguir los pasos de Venezuela, ésta última nación considerada la peor de Latinoamérica.

Repito, AMLO no tenía “para dónde hacerse” y por ello fue a pasar lista al vecino país del norte en esta época electoral. Si TRUMP gana, ya dejó “amarrado y tratado” todo; si BIDEN gana, las cosas se complicarían y quién sabe lo que haría para corregir la “sucursal del infierno”… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha dado buen arropo a la delegada en la entidad, VELIA PATRICIA SILVA DELFÍN. Todos saben que PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, en su calidad de secretario general del Sindicato en la entidad, nunca da brinco sin huarache y en ese sentido, el arropo y el apapacho que le hace a la Delegada del IMSS, está generando costos muy altos… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.– El diputado local (todavía del PAN), JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, insiste en que “no lo den por muerto” en eso conseguir la candidatura del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Madero… Aunque ya no tiene la fuerza petrolera de antaño, todavía conserva buena parte de simpatías y ese sería un factor decisivo en la mesa de las negociaciones… El PAN, el PRI y Morena no son los únicos partidos; también puede ir de independiente… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… A pesar de su edad (aunque en política nadie se jubila), el ex alcalde de Madero, GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN, todavía tiene ganas de andar picando piedra en busca de un cargo de elección popular… Le tira a la Alcaldía, pero podría conformarse con una diputación y de color azul… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… La relación entre el alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN y el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, han tenido fricción a últimas fechas… Cuentan las malas lenguas de las buenas personas que a ERASMO le conviene que el Alcalde se desinfle y tiene mucho tiempo de aquí al 2022… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… Tan mal andan las finanzas públicas de Ciudad Victoria, que el alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, dejó entrever tímidamente que podría recurrir a solicitar un préstamo al Gobierno de Tamaulipas… Las apuestas ya se están corriendo en el sentido de que al solicitar lana: ¿se la darán o no…? ¡Órale!

++CUENTAN QUE… Una campaña en contra de la alcaldesa panista de Altamira, ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ, se ha puesto en marcha, aunque de momento todavía no se sabe a ciencia cierta quién está detrás… Lo único que cuentan es que son gente de porta playeras color guinda… ¿Sabrá algo el ex diputado local CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA…? ¡Santa Cachucha!

Hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com