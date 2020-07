El slogan de un candidato tricolor de tiempos pasados decía, “lo mejor está por venir”, hoy, la realidad, es que lo peor está por llegar.

Aunque ya no se quisiera hablar o saber nada del COVID-19 es imposible no hablar del mismo pues todos los días nos enteramos de personas conocidas infectadas o fallecidas a causa del virus.

La pandemia es una realidad que nos rebasa, se comienza a perder el control y el tema si es para alarmar pues las cifras de contagios y decesos no baja, ni siquiera se detiene, al contrario pareciera que hasta los días están en competencia a ver quién registra más enfermos o muertos por el virus.

Se está en una situación difícil, se siguen las recomendaciones de las autoridades, se continúa exhortando a la ciudadanía a quedarse en casa si no tiene nada urgente que hacer en la calle, que nos cuidemos para no resultar contagiados y así ayudar a que el sistema de salud no quede rebasado pero ni así se logra mucho.

Sin alarmar, la realidad es que si no contribuimos todos y respetamos los protocolos el virus se va a desbordar, no solo tendremos más enfermos o decesos, sino que tardaremos más en recuperar nuestra tranquilidad.

Después de la crisis de salud seguirá la crisis económica y social, razón por la que se dice que con respecto a la pandemia estamos pasando lo difícil pero falta lo peor porque hasta la gente se puede desquiciar.

Todos los días vemos las estadísticas, los alarmantes números que contabilizan la cantidad de contagiados y fallecidos en el país, en los Estados y en cada municipio y seguimos sin ver resultados favorables.

Las autoridades dicen trabajan para contener la pandemia, los ciudadanos responsables acatan las recomendaciones pero hace falta más, que todos vayamos en un mismo sentido, que de verdad sociedad y gobierno unan esfuerzos y cada quien desde su trinchera haga lo que le corresponde.

Todos los días nos damos ánimos unos a otros y decimos que pronto vamos a salir de esta crisis, es lo que se desea, pero no sucederá en el tiempo que deseamos si no trabajamos todos para que así sea.

Ayer en Tamaulipas ya se contabilizaban 11,189 casos positivos y 742 decesos, seguramente para estas horas ya se tienen otros datos más alto pero aún seguimos viendo gente en la calle, sin cubrebocas a pesar de saber que es obligatorio, en los supermercados se encuentra uno con personas que continúan sin respetar la sana distancia y en los estacionamientos de las tiendas de autoservicio niños en los coches solos, sin ninguna medida de seguridad.

Esa es la razón por la que a pesar de que estamos pasando lo difícil la triste realidad es que falta lo peor, y no se desespere que ya está por llegar.

Por lo pronto previniendo que el Coronavirus siga cobrando vidas, claro, no es lo que se desea pero igual las autoridades tienen que estar preparadas, allá en Nuevo Laredo la Secretaría de Salud de Tamaulipas autorizó el uso de Fosas COVID, por lo que el Gobierno municipal cuenta ya con 20 lotes habilitados en un área del Panteón Municipal Nuevo para la inhumación de personas fallecidas a causa del virus SARS-COV2, el terreno no tendrá costo para los deudos, en tanto que el manejo y traslado de los cuerpos lo harán las funerarias con cargo al Estado

El Alcalde ENRIQUE RIVAS, en reunión virtual con integrantes del Comité de Salud Municipal, anunció que Gobierno del Estado dio instrucciones de incrementar el número de fosas.

“Estamos trabajando en la instrucción que nos dio la Secretaría de Salud de ampliar el número de fosas individuales, limpias y dignas para ciudadanos que fallezcan por COVID-19, en caso de que se incrementen los decesos”, dijo RIVAS.